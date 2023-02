Augsburg

20:05 Uhr

OB Weber: "Wenn wir Friedensstadt leben wollen, müssen wir mehr tun"

Plus Augsburgs Oberbürgermeisterin steht in der Kritik, weil sie das Friedensfest neu ausrichten will. Sie hat vor, die verfahrene Situation durch eine breite Debatte aufzulösen.

Frau Weber, die Rathaus-Opposition wirft Ihnen vor, dass Sie Zensur beim letztjährigen Friedensfest-Motto ausgeübt haben und auf Ihre Initiative das Motto von „Wohnen“ in „Zusammenhalt“ geändert wurde.



Eva Weber: Dazu möchte ich gern Stellung beziehen, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe vergangenes Jahr im Januar in einem Jour fixe mit meinen drei Stadtdirektoren erfahren, dass das Motto des Friedensfests „Wohnen“ lauten soll. Ich war der Meinung, dass dies ein schwieriges Thema ist, aber nicht schwierig im Sinn von unangenehm, sondern schwierig, weil wir aus zwei Jahren Pandemie gekommen sind. Es war die Zeit, in der bis zu 4000 Menschen auf den Straßen „spazieren gegangen“ sind. Deswegen habe ich Stadtdirektorin Melanie Haisch gebeten, mit dem Friedensbüro Kontakt aufzunehmen und zu fragen, ob man nicht noch mal an dem Thema arbeiten kann. Ich glaubte, dass wir etwas im Sinne von Miteinander benötigen. Und ein paar Wochen später begann der Krieg gegen die Ukraine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen