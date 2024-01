Ausstellung

vor 49 Min.

Fotografien von Sebastian Bühler: Der Reiz des Furchtbaren

So erschreckend wie faszinierend kann der Raubbau an Bodenschätzen aussehen. Zwei Foto-Arbeiten Sebastian Bühlers im Kunstverein.

Plus Im Holbeinhaus zeigt der Kunstverein Augsburg in der Ausstellungsreihe "Groundfloor Playground" die in ein Wechselbad der Empfindungen stürzenden Fotografien Sebastian Bühlers - sowie die Jahresgaben 2023.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Kann das zu Fürchtende, das Furchtbare auch eine Ästhetik aufweisen? Ja, kann es. Man kennt das aus dem Tierreich, etwa von (leuchtsignal-)farbigen Giftschlangen; man kennt das von der "Architektur" grauenerregender Atom- und Wasserstoffbomben-Pilze. Auch das Entsetzen über den Holocaust wurde vielfach symbolistisch-mahnend und ansehnlich umgesetzt, oft genug, insbesondere im Theater, durch einen Berg von Deportierten-Koffern oder durch einen Berg der Kleidung von Ermordeten.

Auf einem ganz anderen Blatt steht allerdings jene Schrecken erregende, perfide und zynische Äußerung des Komponisten Karlheinz Stockhausen, der 2001, nach den Anschlägen auf das World-Trade-Center bei einer Pressekonferenz erklärte: "Also, was da geschehen ist, ist natürlich – jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen – das größte Kunstwerk, was es je gegeben hat." So niederträchtig diese (zurückgenommene) Äußerung: Sie verbindet auf unerhörte, unverständliche Weise das Grauen mit ästhetischen Kategorien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen