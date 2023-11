Georg Baselitz' Balanceakt auf dem Rand der Leere

Wieder präsentiert die Galerie Noah druckgrafische Werke des großen Künstlers. Dazu noch drei Zeichnungen aus dem letzten Jahr, die seine ungebrochene Kraft belegen.

Die Bild- und Skulpturwelten großer deutscher Meister hat die Galerie Noah im Glaspalast gezeigt, erinnert sei an Anselm Kiefer und Gerhard Richter. Für keinen der großen Meister aber war ihr Einsatz so hoch wie für Hans-Georg Kern, berühmt (und auch ein wenig berüchtigt) geworden unter seinem Künstlernamen Georg Baselitz – abgeleitet vom sächsischen Ort Deutschbaselitz, wo der Maler, Grafiker, Bildhauer 1938 geboren wurde. Wenigstens viermal schon hat die Galerie im Glaspalast Werke des Künstlers präsentiert; den Schwerpunkt jeweils eindeutig auf seine Druckgrafik legend. Wer also ein gutes Bildgedächtnis sein Eigen nennen darf, der hat über die Jahre hinweg einen Baselitz-Bildspeicher anlegen können.

Druckgrafik: Das macht nicht nur merkantilen Sinn, sondern auch künstlerischen. Kann man doch Radierung, Holz- und Linolschnitt, zudem die wenige Lithografie im Oeuvre von Baselitz über weite Strecken als eine Art Quintessenz seiner Arbeit betrachten. Mittels Druckplatte prüft der demnächst 86-Jährige die Substanz, die Tauglichkeit seiner Bildideen – nachdem er sie per Malerei und/oder Zeichnung (weiter)entwickelt hat und mit ihnen in Dialog getreten ist. Nun transformiert er kontrollierend seine Motive, gräbt sie ein, achtet auf den "Kern", auf Konzentrat und Substrat. Die Linie muss stimmen, die Klarheit der Bildidee. Grafische Technik ist Baselitz, wie er selbst sagt, Korrektur, Verdeutlichung, Ausrufezeichen.

Die "Birken" setzen in der Augsburger Ausstellung ein Ausrufezeichen

Das erste Ausrufezeichen in der Galerie Noah, die jetzt 35 Drucke von 1972 bis 2021 versammelt – und um drei mittelgroße, starke Tuschezeichnungen von 2022 erweitert – setzt die Kaltnadelradierung "Birken" von 1972, entstanden also drei Jahre, nachdem Baselitz erstmals das tat, was ihn in viele Münder, auch Schandmäuler brachte: die Umkehrung des Bildmotivs. Mithin stehen auch die Birken im Miniaturformat auf dem Kopf – gefolgt von "Bäume" (1974/75). Man kann gar nicht oft genug betonen, dass diese Bild-Umkehr für Baselitz das einfachste Mittel war, ein Bild zu abstrahieren. So konnte er beim Motiv bleiben – und gleichzeitig in Distanz dazu zu gehen. Andere, sophistische Deutungen: überflüssig.

Chronologisch geht es weiter in dieser luftig gehängten Schau, die das Eigengewicht der Blätter zur Geltung kommen lässt. Zwei Pferde auf einem Blatt, drei Charakterköpfe von jeweils einer Druckplatte, setzen die Präsentation fort, darunter "Richard Wagner als Frau" aus der mittleren Schaffensperiode von Baselitz. Hat er dem Komponisten die Nase seiner Frau Cosima verpasst? Um 1990 dann verwendet Baselitz in seinen Holzschnitten und Kaltnadelradierungen Netz-, Gitter-, Musterstrukturen.

Den Schwerpunkt in Augsburg bilden Bilder aus vier Grafik-Zyklen

Den Schwerpunkt der Ausstellung aber bilden Blätter aus vier Grafik-Zyklen, darunter "Farewell Bill", diese Hommage an den US-Kollegen Willem de Kooning, darunter auch "14 Radierungen" (1995/96), die womöglich das liniengeschulte, hochexpressive Alterswerk, bei dem der menschliche Körper im Mittelpunkt steht, einleiten. Akte, Köpfe, Füße stehen kopf. Aus seiner widerspenstigen Gestimmtheit heraus hält Baselitz vorsätzlich ungelenk Körperhaltungen in sonderlicher Perspektive und gewagtem Bezug zum weißen Blattgrund fest. Wer könnte es besser ausdrücken als Per Kirkeby, der das künstlerische Resultat seines Freundes so umreißt: "Baselitz' Grafik balanciert haarscharf auf dem Rand der Leere und daraus entsteht das ungewöhnliche Gefühl eines großen Dramas ... Sie ist so überlegen und doppelbödig, dass manche sie als unbeholfen ansehen. Tatsächlich ist sie jedoch hemmungslos elegant, man ist immer unterwegs in einem Drama mit großem Risiko."

Schon einmal zu sehen waren in der Galerie Noah einige Blätter aus "Winterschlaf" (2014). Auf ihnen lagern oder schweben Bündel von hochhackig beschuhten Beinen, die durch drei Ringe umschlossen sind. Das bei Baselitz wiederkehrende Motiv des stiefelnden Beinkreuzes, das durchaus imstande ist, Assoziationen ans Hakenkreuz zu wecken, wird temporär in "Winterschlaf" versetzt. Das Bein in Form einer Verdopplung, wie Baselitz sie liebt, dominiert auch jene drei "Volkstanz"-Zeichnungen, die den Höhepunkt der Schau bilden: In ihnen – und den "Remix"-Bildern – erweist sich, dass Baselitz nicht zu den Künstlern zählt, die im Alterswerk schwächeln.

Die Ausstellung hat eine verdammt gute Pointe. Im Kabinett der Galerie hängen wunderbare Zeichnungen von Burga Endhardt, wohlbekannt speziell im Augsburger Raum. Sie dokumentieren, dass auch große Künstler schwer irren und sich betrachtend verrennen können – und Frauen selbstredend von künstlerischer Relevanz sind.

Ausstellung: Bis 14. Januar in der Galerie Noah im Augsburger Glaspalast. Geöffnet Di bis Fr von 11 bis 15 Uhr, Sa, So und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr.