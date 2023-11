Was soll geschehen im neuen BBK-Domizil?

Der Berufsverband Bildender Künstler ist – nach Querelen – umgezogen in den Glaspalast. Unter seinesgleichen stehen ihm dort zwei Räume und 50 Meter Wandhängemeter zur Verfügung. Die erste Schau zeigt 58 Ideen zur weiteren Ausgestaltung.

Abgesehen davon, dass im Glaspalast die Darstellende Kunst mit mehr als einem Bein vertreten ist – in Form des Dance Center No. 1 –, gewinnt nun dort die Bildende Kunst verstärkten Einfluss: Über den zwei städtisch betriebenen Ausstellungshallen im Erdgeschoss und über der Galerie Noah und dem Kunstmuseum Walter im ersten Stock hat nun der Berufsverband Bildender Künstler im zweiten Stock ein neues Domizil gefunden. Die Vorgeschichte mit ihren Querelen ist bekannt: Weil das Junge Theater Augsburg ins Künstlerhaus Abraxas einziehen sollte und wollte, war der BBK angehalten, auszuziehen, was durchaus zu Verärgerungen und erbitterten Wortgefechten geführt hatte – und in der Folge zudem auch zu zwei schwerlich zumutbaren Ersatzraumangeboten.

Der dritte Problemlösungsvorschlag seitens der Stadt Augsburg aber konnte hinsichtlich der unabdingbaren praktischen Anforderungen mit gutem Gewissen seitens des BBK angenommen werden. Ja, an der Spitze des Verbands herrscht mittlerweile sogar "Optimismus", was die Zukunft im Glaspalast, zweiter Stock, anbelangt. Im selben Komplex, wo alljährlich auch die Große Schwäbische Kunstausstellung zu sehen ist, stehen dem BBK – bei für ihn vergleichbar finanziellen Umständen und Bedingungen – ein heller Ausstellungsraum mit rund 50 Wandmetern an Hängefläche zur Verfügung sowie ein kleines Büro. Für Norbert Kiening, den Vorsitzenden, kommt es jetzt einerseits darauf an, wie der BBK im Haus angenommen wird und Kooperationen innerhalb des Kunst-Clusters im Glaspalast eingegangen beziehungsweise verstärkt werden können, andererseits, wie die schriftlich fixierten Forderungen des Ankermieters Stadt Augsburg an eine qualitätvolle BBK-Präsenz erfüllt werden können.

Konzepte und Ideen zur neuen Bleibe im Glaspalast

Über diese künftige Präsenz sich Gedanken und optische Vorstellung zu machen, waren nun zum Einzug in die neuen Räumlichkeiten die BBK-Mitglieder geradezu angehalten. Mit einem Wettbewerb und einer Preisvergabe innerhalb einer noch bis 17. Dezember zu sehenden Ausstellung startete die Inbesitznahme: 58 BBK-Mitglieder liefern künstlerische oder textgetragene Ideen und Konzepte zu Aussehen, Funktion, Nutzung und Name der neuen Bleibe. Wie sollte sie im Detail räumlich gestaltet werden? Was sollte dort gezeigt werden? Was wäre zusätzlich wünschenswert?

Die versammelten Vorschläge zeigen sich hier amüsant, dort etwas pauschal, an dritter Stelle ausgesprochen ernsthaft. Hier werden sich Gedanken darüber gemacht, was künftig bei Vernissagen an Getränken gereicht werden könnte ("Erdbeerbowle und Toast Hawai"), dort werden künstlerische Techniken aufgelistet, die bei Ausstellungen eine Rolle spielen sollten, an dritter Stelle aber fällt das mehrfach wiederholte Plädoyer für einen Ort des Austauschs innerhalb der Galerie auf, also eine Café-Ecke, eine (Sofa-)Sitzgruppe, eine Diskurs-Gelegenheit. Letztlich wurde ein Vorschlag in diese Richtung auch prämiert; er stammt von Nina Zeilhofer, die ein Pop-up-Café für vier Wochen anregt, um zunächst anzukommen, sich mit dem neuen Ort vertraut zu machen und darüber auszutauschen. Die Künstlerin wird nun für ihr Konzept-auf-Zeit eine Einzelausstellung erhalten.

Als Namen kursieren "Kunst im Palais", "Kunst-Arena" und "Kunst-Zirkus"

Wie aber könnte es nach den möglichen vier Wochen Pop-up-Café weitergehen bei der Ausgestaltung? Zusätzliche Paneele zur Vergrößerung der Hängefläche sind vorgeschlagen, auch der Einbau eines zusätzlichen Podestes an jenem weißen Kubus in der Raummitte, wo eine einst notwendige, nun verkleidete Feuerfluchttreppe nach außen führt – also ein Galerie-Umlauf innerhalb der Galerie. Anderen Künstlern schweben konkrete künstlerische Interventionen vor, etwa das starkfarbige Streichen der Wände oder das Aufhängen eines Mobiles. Unter den Namensvorschlägen sind zu finden: "Kunst im Palais", "Kunst im Loft", "BBK-QuARTier", "Kunst-QuARTier", "Kunst-Arena", "Kunst-Zirkus".

Was auch ein Thema ist im BBK: Wer darf ausstellen? Und was wird ausgestellt? Zweimal wird der – möglicherweise pikante – Vorschlag gemacht, dass auch das Los (mit)entscheiden solle bei der Künstlerauswahl; einmal wird die Zusammenarbeit mit anderen Ortsverbänden angeregt; wiederholt werden spezielle Techniken oder Genres in die Debatte um wünschenswerte Präsentationsthemen gebracht: etwa Buchkunst, Video, Keramik, Weberei, Mode. Inwieweit solche sicherlich legitimen Wünsche gleichzeitig auch durch individuelle Interessenlagen getrieben werden, bleibt offen – genauso wie die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Wunsches auf Zimmerpflanzen innerhalb der neuen BBK-Heimstatt. Nicht unwesentlich dabei kann bleiben, was der Vorsitzende sich wünscht für die Zukunft: Themenausstellungen.