Cellist Ramon Boss im Interview: „Wir wollen die Kluft zwischen Musikern und Publikum einreißen“

Herr Boss, wie muss ich mir ein Konzert vorstellen, wo ich statt einer Eintritts- eine Austrittskarte kaufe?

Auf unserer Website müssen Sie ein Anmeldeformular ausfüllen. Dann erhalten Sie eine Bestätigungsmail, die Sie beim Einlass vorzeigen. In der Pause und nach dem Konzert können Sie dann den Geldbetrag zahlen, den Sie für richtig empfinden, bar oder mit Karte, und erhalten eine Austrittskarte, die wir am Ende kontrollieren. Auf der einen Seite können Sie so das zahlen, was das Konzert Ihnen wert war. Und auf der anderen Seite so viel, wie Sie zahlen können.

Wie sind Sie auf die Idee der Austrittskarten gekommen?

Unsere Vision ist es, alle Menschen von klassischer Musik zu begeistern. Deswegen wollen wir sozial barrierefreie Konzerte anbieten. Die Musikbranche muss sich wandeln, wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht. Unser erstes Festival 2023 war kostenlos, diesen Sommer im Schaezlerpalais musste man im Vorhinein „Pay what you can“ Tickets für 0 bis 50 Euro kaufen und im November gab es normale Tickets. Wir haben einiges ausprobiert und sind jetzt bei „Pay what you want“ angekommen. Wir wollen die Kluft zwischen Musikern und Publikum einreißen. Wenn Sie vorher ein Ticket kaufen, gehen Sie passiv rein und raus. Jetzt beteiligen Sie sich aktiv am Konzert, weil Sie entscheiden, wie Sie unsere Zukunft unterstützen.

Wie hat das Augsburger Publikum auf das ungewöhnliche Ticketsystem reagiert?

Die Leute haben das sehr gut angenommen. In der Pause sind wir Musiker herausgekommen, alle konnten uns ansprechen. Da habe sich tolle Gespräche entwickelt. Die Leute, die konnten, haben viel gegeben. Andere weniger. Nicht, weil es ihnen nicht gefallen hat, sondern weil es ihre Situation nicht hergibt. Genau das wollen wir.

Können Sie sich mit diesem Ticketmodell auch in Zukunft finanzieren?

WIR KÖNNEN ALLEINE MIT DEN EINTRITTSKARTEN NIE UNSERE KOSTEN DECKEN UND KEIN MUSIKER BEI UNS VERLANGT EINE GAGE. WAS UNS ANTREIBT, IST DIE LIEBE ZUR MUSIK UND DIE GEMEINSAME VISION. WIR SIND ALLE STUDENTEN, ABER JEDER WEISS: Am Ende wird etwas bei rausspringen. Irgendwann klappt das auch mit den Gagen. Bei allen Konzerten, die wir in Zukunft selbst in Augsburg und Umgebung veranstalten, wird es Austrittskarten geben. Natürlich ist das nur mit Sponsoren und unserem neuen Verein möglich. Aber das hat das Galakonzert gezeigt: Wir können Klassik nahbar und erlebbar machen und die Leute in unsere Welt mitnehmen.

Zur Person Ramon Boss, 21, ist Cellist und künstlerischer Leiter der „Young Classic Artists“, die er 2023 gegründet hat. Der Oberstdorfer ist selbst ohne klassische Musik aufgewachsen und hat sie erst mit 13 Jahren entdeckt. Heute studiert er am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg und ist seit 2023 Stipendiat von Yehudi Menuhin Live Music Augsburg. Die Gruppe Young Classic Chamber Artists ist ein junges Kammerensemble von Talenten. Infos unter www.youngclassicartists.com.