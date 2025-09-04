Die Augsburgerin Clara Hätzlerin schrieb Geschichte – diese Autorin setzt ihr nun ein literarisches Denkmal

Frau Herold, Sie wohnen im saarländischen Eppelborn. Die Protagonistin ihres historischen Romans „Die Schreiberin“ hingegen lebte in Augsburg. Clara Hätzlerin gab es wirklich. Sie schrieb Geschichte als einzige dokumentierte Lohnschreiberin des 15. Jahrhunderts. Wie entstand die Idee für Ihren Roman?
BIRGIT HEROLD: Eines Tages bin ich über das Wort „wohlgemut“ gestolpert. Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm steht als Quellenangabe: „Aus dem Liederbuch der Clara Hätzlerin“. Den Namen hatte ich noch nie gehört. Ich habe im Internet recherchiert und fühlte mich angezogen von dem Satz: „die einzige uns bekannte Lohnschreiberin aus dem 15. Jahrhundert“. Es gibt nicht viele Lebensdaten über Clara Hätzlerin – außer der beeindruckenden Zahl von acht Handschriften, die noch immer in Bibliotheken in Europa aufbewahrt werden und bedeutsam für die Mittelalterforschung sind.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden