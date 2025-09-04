Icon Menü
Clara Hätzlerin: Wie eine Autorin Augsburgs vergessene Heldin entdeckt

Interview

Die Augsburgerin Clara Hätzlerin schrieb Geschichte – diese Autorin setzt ihr nun ein literarisches Denkmal

Birgit Herold widmet ihren Debüt-Roman „Die Schreiberin“ einer tatsächlichen historischen Figur aus Augsburg. In den „Nebenrollen“: Johannes Gutenberg und die Mutter von Jakob Fugger.
Von Michael Eichhammer
    Die Übersetzerin Birgit Herold hat mit „Die Schreiberin“ ihren ersten Roman vorgelegt.
    Die Übersetzerin Birgit Herold hat mit „Die Schreiberin“ ihren ersten Roman vorgelegt. Foto: Birgit Herold

    Frau Herold, Sie wohnen im saarländischen Eppelborn. Die Protagonistin ihres historischen Romans „Die Schreiberin“ hingegen lebte in Augsburg. Clara Hätzlerin gab es wirklich. Sie schrieb Geschichte als einzige dokumentierte Lohnschreiberin des 15. Jahrhunderts. Wie entstand die Idee für Ihren Roman?
    BIRGIT HEROLD: Eines Tages bin ich über das Wort „wohlgemut“ gestolpert. Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm steht als Quellenangabe: „Aus dem Liederbuch der Clara Hätzlerin“. Den Namen hatte ich noch nie gehört. Ich habe im Internet recherchiert und fühlte mich angezogen von dem Satz: „die einzige uns bekannte Lohnschreiberin aus dem 15. Jahrhundert“. Es gibt nicht viele Lebensdaten über Clara Hätzlerin – außer der beeindruckenden Zahl von acht Handschriften, die noch immer in Bibliotheken in Europa aufbewahrt werden und bedeutsam für die Mittelalterforschung sind.

