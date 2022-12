Brass Musik

Einmal um den Globus geschneit: Wintermusik mit der 3BA Concert Band

Plus Blechbläsermusik zum Fest: Die 3BA Concert Band aus Friedberg legt mit "Winter Light" ein Winter- und Weihnachtsalbum vor. Mit Bach und Internationalem.

Von Veronika Lintner

„Still, still, still“? Also leise? Zugegeben, das ist nicht die allererste Eigenschaft, die man so einer Band von Blechbläsern, gut 30 Mann und Frau stark, zuschreiben würde. Aber doch, mit diesem Lied beginnt die Winterreise, auf die sich die 3BA Concert Band begibt. Und dann mischt sich auch noch „Fröhliche Weihnacht“ sehr launig in das Medley, Titel eins von „Winter Light“ (B-Ton Records), dem neuen Album des Ensembles. Darin: viel Festliches fürs Fest, gepuderzuckert mit dem Glitzer von Trompete, Kornett, Eufonium, mit sinfonischen Tönen und internationaler Note.

