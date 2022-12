Von der Kneipe auf die Brechtbühne – mit der Ukulele in der Hand

Plus Ukulelen, wohin das Auge reicht: Auf der Augsburger Brechtbühne darf bei der "KaraUke Weihnachtsgala" jeder mitzupfen und mitsingen. Was steckt dahinter?

Es ist Mitte Dezember, draußen ist es kalt und die Hände gefrieren langsam zu Eiszapfen. Doch auf der Brechtbühne sah das am Sonntagabend ganz anders aus. Bei der großen "KaraUke Weihnachtsgala" tanzten die Hände und Stimmbänder wild von C-Dur nach A-Moll und verzauberten den Raum mit Weihnachtsmusik. Elfen, Santa Clause, Weihnachtsbäume und Ukulelen, wohin das Auge reichte - aber was hat es mit dieser Wanderveranstaltung "KaraUke" denn auf sich?