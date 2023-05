Comedian Chris Tall bespaßt die volle Schwabenhalle

Plus In einer Kulisse von Burgern, Pommes und Donuts bespaßt der Comedian Chris Tall die Schwabenhalle. Frisch erschlankt, emotional – und erwachsener als zuvor.

Riesige Pommes, ein Burger, Donuts und ein überdimensionaler Getränkebecher schmücken am Samstag die Bühne der Augsburger Schwabenhalle. Und inmitten dieses überlebensgroßen Fastfood-Sortiments? Ein kaum wiederzuerkennender Chris Tall. Der Comedian, der dafür bekannt ist, Witze über sich und sein Gewicht zu machen, wirkt in der gigantischen Kulisse auf den ersten Blick fast verloren. Hat er sich selbst und sein Konzept überholt?

Nach den großen Erfolgen seiner Soloprogramme „Selfie von Mutti“ und „Und jetzt ist Papa dran!“, mit denen er die Arenen des Landes füllte, legt der preisgekrönte Comedian Chris Tall mit seiner neuen Show „Schönheit braucht Platz“ nach. „Denn die besten Fans sind auch die schönsten“, sagt er. Und damit lockt er 3000 Menschen in den Saal, die in Vorfreude darauf warten, von ihm zum Lachen gebracht zu werden.