Wie Zeus die Welt erschuf: "Döner mit Sauerkraut" im Theater

Plus Unfähige Götter, misslungene Schöpfung und ein Teufel mit Durchblick bescheren den Augsburger Kültürtagen zwei Mal volles Haus in der Kresslesmühle.

Haydar heißt jetzt Adam. Der Star der Comedy-Sitcom „Döner mit Sauerkraut“ der Augsburger Kültürtage ist die von Zeus (Yasar Dogan) erschaffene Krönung der Schöpfung. Stolz betrachtet dieser sein Werk. Eine ganze Woche schon war er beschäftigt. Der Teufel (Ufuk Calisci) mit den zwei Hörnern auf der Stirn saß ihm dauernd im Nacken. Er arbeite ja nicht, es fehle doch etwas, ob sich das Universum Sorgen machen müsse, flüsterte er ihm zu. Verschlagen schlich er um Zeus herum. Als Haydar-Adam (Fikret Yakaboylu) die Bühne der Kresslesmühle betritt, geht ein Raunen durch die voll besetzten Zuschauerreihen: Haydar-Adam trägt Bastrock und Lippenstift, das Haar leicht onduliert. Der Teufel ist entsetzt. Mit dem stimmt was nicht. Merkwürdig, sagt er zu Zeus, dass du als ersten Menschen einen Türken erschaffen hast.