Bei Siegfried Ijewski wird die Farbe zum Licht

Seit rund fünf Jahren öffnet der Leitershofener Kunstraum am Pfarrhof seine Tür der zeitgenössischen Kunst sowie deren Freunden; nun kehrt er an seine Anfänge zurück: Siegfried Ijewski, der Farbraummaler aus Herzogenrath, emeritierter Aachener Professor für Konzeption, Entwurf, Gestaltungslehre und Farbgestaltung, ist der erste Künstler der Galerie, dem zum zweiten Mal eine Einzelausstellung des Kunstraums eingeräumt wird.

Man darf daraus schließen, dass die Malerei des 1941 in Ostpreußen geborenen Siegfried Ijewski ankommt bei Kunstliebhabern der Region Augsburg – zumal er hier auch schon seit 1989 durch die ehemalige Galerie Oberländer sowie in einer Sammelausstellung des Kunstraums am Pfarrhof vertreten war. Zumal obendrein in der jetzigen Schau ausschließlich Mittelformate auf Leinwand (der vergangenen fünf Jahre) präsentiert sind – und keine kleineren Arbeiten auf Papier.

Vier Werkgruppen Ijewskis sind zu sehen

Beispiele aus – etwas vereinfachend unterschiedenen – vier Werkgruppen sind an der Leitershofener Bergstraße vertreten: Ijewskis sogenannte Partizipationsbilder, seine Gemälde der Horizontalen und des Impulses sowie seine – an subtiler und sublimer Raffinesse kaum zu überbietenden – Malereien des Schwindens und Erscheinens. Bieten die Partizipationsbilder einen Bezug zur Tonkunst an, indem sie hauptsächlich Vierklänge aus Gelb, Grün, Blau und Rot in nachgerade räumliche Szenen mit evozierten Boden- und Wandkanten setzen, so lagern die Bilder des Horizontalen chromatisch verlaufende Farbschichten übereinander, als ob neue Bildgebungsverfahren der Wissenschaft die Atmosphäre und ihre Luftschichten darstellerisch erfassen – oder die Schichten unterschiedlich schwerer, sich halb vermischender, halb abstoßender Flüssigkeiten im Reagenzglas. Das strahlt schon eine enorme Aufforderung zu eingehender Kontemplation aus.

Aber Siegfried Ijewski, einst Schüler unter anderem von Raimer Jochims und Jürgen Reipka an der Münchner Akademie, weiß dies noch zu steigern in seinen „Impuls“-Bildern. Nun kommt scheinbar noch Bewegung, Dynamik ins Spiel mit durch Wasser verdünnten Acryl-Farben, die lasierend, wie transparente Folien, dutzendfach aufgetragen werden. Ein verschwimmender, kreisrunder Farbnebel erweckt – bei Sehvertiefung – den Eindruck, als ob er atmet, pulsiert, sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Trotz aller Abstraktion: Die Astronomie und ihre Erscheinungen kommen einem in den Sinn. Und damit auch die Erscheinung, dass Siegfried Ijewski im Grunde nicht „Farbe“ malt, sondern nuanciertes Licht – und damit Energie.

Die Kategorie des Meisterwerks ist erreicht

Auf die delikateste und zarteste Spitze getrieben ist dies in den „Schwinden und Erscheinen“-Bildern. Solitär an die freie Wand eines Raums gehängt, dürfte solch eine Arbeit zu einem kaum zu widerstehenden Blickfang werden. Farbe, Licht, Energie leuchten enigmatisch wie hinter Milchglas auf; die Schauenden dürfen sich gleichsam in die Verpflichtung eines eintauchenden Nachspürens hinsichtlich dessen genommen fühlen, was Farbe, Licht und Energie wohl im nächsten Moment „zu tun gedenken“. Wenn luzide Malerei eine solche Ausschließlichkeit hinsichtlich ihres Erfassens beanspruchen kann, und das überdies auf Dauer, dann ist die Kategorie des Meisterwerks erreicht. Und: Die Betrachter wirken mit, werden – wie Siegfried Ijewski es selbst sich wünscht – gleichsam zu Mitautoren.

Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen, Bergstraße 3. Bis 14. September, Öffnungszeiten Samstag und Sonntag 15 - 18 Uhr.