Felsen und Wellen türmen sich auf bei Christof Rehm und Werner Knaupp

Plus Der Fotograf tritt mit seinen Landschafts-Aufnahmen in einen Dialog mit den Meeres-Bildern des Malers. Dabei gibt es Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Diese Ausstellung im Höhmannhaus ist aus einem Guss – und besitzt Wucht. Sie hatte 2020 einen Vorgänger, einen Prototyp im „fotodiskurs“-Pavillon der Augsburger Bergstraße. Damals trafen Island-Ansichten des Augsburger Fotografen Christof Rehm auf die Malerei des renommierten Documenta-Teilnehmers Werner Knaupp, der das Meer vor den isländischen Westmänner-Inseln ins Bild gesetzt hatte. Dass diese Schau mit anderen Motiven auch, aber ihren Prinzipien getreu, nun ins Höhmannhaus gelangte, hat sie verdient. Mitunter gilt der Prophet im eigenen Lande doch etwas.