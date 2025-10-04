Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten
Feuilleton regional
Icon Pfeil nach unten

Sensemble startet mit „Blühende Landschaften“ in die Saison: Ein Liederabend der ambivalenten Gefühle

Augsburg

Von „Hip hip Hurra!“ bis zur „Reklamation“: Die „Schöne neue Welt“ des vereinten Deutschland

Das Sensemble bringt bei der Uraufführung von „Blühende Landschaften“ einen Liederabend der ambivalenten Gefühle zwischen 1990 und 2005 auf die Bühne.
Von Daniela Tiggemann
    • |
    • |
    • |
    Das Sensemble Theater bringt mit dem Liederabend „Blühende Landschaften“ die Zeit zwischen 1990 und 2005 auf die Bühne, von links Fred Brunner, Daniela Nering, Winfried Gropper und Dörte Trauzeddel.
    Das Sensemble Theater bringt mit dem Liederabend „Blühende Landschaften“ die Zeit zwischen 1990 und 2005 auf die Bühne, von links Fred Brunner, Daniela Nering, Winfried Gropper und Dörte Trauzeddel. Foto: Mercan Fröhlich

    „Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh‘n wir zu ihr!“ Diese Leipziger Parole entwickelte in der Wendezeit Anfang 1990 eine enorme Wirkung. Die Währungsunion schien nun unausweichlich. Und tatsächlich konnte ab 1. Juli 1990 endlich die DDR-Mark im Verhältnis 1:1 in D-Mark getauscht werden. Die Treuhand übernahm die volkseigenen Betriebe. Und kurz darauf schuf der Einigungsvertrag die Voraussetzung für das vereinte Deutschland. Wurde nun in „Deutschland, einig Vaterland“ alles gut?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden