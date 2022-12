Mit Mantel ins Theater? Wie die Energiekrise Kulturorte in Augsburg trifft

Plus Die Heizkosten explodieren, das trifft auch Kinobetreiber und die freien Theater in Augsburg. Abschläge wurden schon vorsorglich erhöht: eine Umfrage.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht überwunden, da steht die Kultur auch schon vor einer neuen Herausforderung: Die explodierenden Energiepreise treiben die Freie Szene, Kinos und Stadthallen um. Viele haben die Befürchtung, dass sie, wie in der Pandemie, vergessen werden. Allerorten wird also kalkuliert und eingespart.