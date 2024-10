Französische Chorklänge: Ensemble Naumann singt Werke von Gabriel Fauré

Maximilian Lika denkt sehr gerne zurück, an das allererste Konzert seines Ensembles. An den Tag kurz nach Neujahr, im Januar 2023, als sein neuer Chor die ersten Noten vor Publikum sang. Voll besetze Kirchenbankreihen in Heilig Kreuz, voller Chorklang mit Bach und Saint-Saëns – stark Resonanz. Nicht nur im Klangraum der Kirche, nein auch nach dem Konzert: „Wir haben sogar einige Sänger dazugewonnen durch das Konzert“, erklärt der Tenor Lika und lächelt. Sein junger Chor aus Profisängern und Könnern wächst weiter und tüftelt an neuen Projekten . Der Chor wird am 27. Oktober wieder zu erleben sein, in einem Kirchenkonzert in St. Anton in Göggingen. Ein Abend mit französischem Akzent: Das Ensemble singt Musik von Gabriel Fauré, zum 100. Todestag des Komponisten. Doch vor dem Konzert nimmt sich noch die Zeit für ein Gespräch: über den Reiz der französischen Musik, über große Pläne mit Bach – und darüber, was so einen jungen Chor zusammenhält.

Die Musik, die Frankreichs Komponisten geschaffen haben, zieht Lika schon lange in ihren Bann. Mit Wertschätzung spricht er vom Werk des Gabriel Fauré – dem Tonschöpfer aus Paris, den sie den „französischen Schumann“ nannten und der im Oktober 1924 starb. „Das ist ein Komponist, der mit seinem Werk leider zu wenig wahrgenommen wird, der hierzulande eher unter dem Radar läuft“, findet der Tenor. Fauré hat die Musik des Impressionismus mit entwickelt. Er fand Inspiration bei Richard Wagner und entwickelte seinen eigenen Stil, gab sein Können an Talente wie Camille Saint-Saëns weiter. „Berührend. Persönlich. Mit einer ganz eigenen Handschrift“, so umschreibt Lika Faurés Klangwelt. Vor allem schwärmt er für das „Cantique de Jean Racine“ – ein Werk, dass jetzt auf dem Konzertprogramm des Ensembles steht. „Ein unsterblich schönes Stück“, aber in düsteren Farben, das Fauré noch als Student komponierte. Außerdem trägt der Chor Auszüge aus Faurés Requiem vor: Die Sängerin Helena Huber singt das „Pie Jesu“ aus der Totenmesse. „Helena Huber ist eine junge, vielversprechende Sopranistin. Sie ist klassische ausgebildet, singt Kirchenmusik und Oper, aber zum Beispiel auch Musical“, sagt Lika. Und rund um Fauré streift das Ensemble durch die Musikgeschichte, vom spätromantischen Briten Edward Elgar bis zum barocken Klang von Heinrich Schütz.

„Viele aus der Ensemble-Besetzung vom ersten Konzert sind auch diesmal wieder dabei“, erzähltt Lika. Dass das Ensemble in Projekten arbeitet und nicht in wöchentlichen Proben ist aus seiner Sicht ein Vorteil: „Vielfalt, Unabhängigkeit, Projektbezogenes Arbeiten. Das ist die Zukunft der Chormusik“, sagt er. „Es gibt heute so viele Menschen, die für Chorgesang brennen, aber sich eben nicht nur auf ein festes Ensemble festlegen wollen.“ Chöre plagen Nachwuchssorgen, suchen nach neuen Konzepten. Viele singen lieber in verschiedenen Projekten als wöchentlich in derselben Konstellation.

Trotzdem ist das Ensemble Naumann in Augsburg verwurzelt: Die Sänger und Sängerinnen haben für dieses Konzert wieder am Augsburger Gymnasium St. Stephan geprobt. Viele haben hier ihre Schulzeit verbracht, ihre Liebe zur Musik entwickelt. Vor allem Pater Hermann Naumann konnte sie für das Singen begeistern, er hat sie durch ihre ersten Konzerte begleitet, er ist der Namenspatron des Chors. Manche der Ensemble-Mitglieder sind heute Musiklehrer, andere professionelle Berufssänger, oder auch Sänger oder Sängerin aus Leidenschaft. „Man spürt heute noch, dass wir aus demselben Stall kommen. Dass wir diesen stephanischen Geist weitertragen“, findet Lika. Dabei begleitet ein Orchester aus Instrumentalisten den Chor, zusammengetrommelt aus dem dichten Netzwerk der Sänger und Sängerinnen.

Maximilian Lika arbeitet an der Zukunft des Ensembles. Für das Jahr 2025 plant die Chorgemeinschaft eine erste Tournee. In zwei Gastkonzerten, im Dom zu Freising und in der Stadt Aichach, wird der Chor Bachs „Johannes-Passion“ singen. In dieser Passion spürt Lika nicht nur die Schwere von Jesus‘ Leidensgeschichte: „Bach hat diese Musik auch als Werk der Freiheit komponiert.“ Und diesem Gefühl wollen dann gut 20 bis 30 Sänger aus dem Ensemble nachspüren. Judas, Petrus, Pontius Pilatus, auch die großen Solopartien wollen sie aus ihren eigenen Reihen besetzen.

Und auf Bach? Folgt Bach. Im Herbst und Winter 2025 möchte das Ensemble dem Genie ein ganzes Festival widmen, Zum 340. Geburtstag und auch zu seinem 275. Todestag. Maximilian Lika blickt voraus: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das stemmen werden.“

Info: „In Paradisum“, Konzert des Ensembles Naumann, am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche St. Anton, Augsburg-Göggingen. Informationen unter www.ensemble-naumann.de.