Evgeny Konnov: Der Augsburger Pianist erobert die Konzertbühnen der Welt

Pianist im Porträt

Mit Energie, die beflügelt: Pianist Evgeny Konnov gewinnt die Herzen des Publikums - und Wettbewerbe

Der in Augsburg lebende Pianist Evgeny Konnov ist ein Siegertyp. Er erobert das Publikum, überzeugt bei internationalen Klavierwettbewerben. Wie schafft er das?
Von Renate Baumiller-Guggenberger
    30 internationale Klavierwettbewerbe hat der Pianist Evgeny Konnov bereits gewonnen. Foto: Alexander Yarmak

    Nicht nur berühmte Spitzensportler haben ihre ganz eigenen Rituale, auf die sie sich strikt verlassen, wenn es darum geht, ihre bestmögliche Leistung abzurufen und im Rahmen von Wettbewerben unbedingt als „Winner“ vom Platz zu gehen. Auch bei Musikern haben sich feste Routinen im Rahmen ihrer Konzertauftritte bewährt, um Phänomene wie Lampenfieber und Erwartungsdruck zu bewältigen. Diese speisen sich aus eigenen Erfahrungen und nicht selten auch schmerzhaften Erlebnissen in der Vergangenheit.

