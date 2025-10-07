Excellent Choices Booking: Diesem Augsburger Kollektiv vertraut die Szene blind

Die Subkultur wird in ihrer Bedeutung für Stadt und Gesellschaft oft gerne stiefmütterlich behandelt, und auf den ersten Blick scheint für die Breite der Bevölkerung verlässlicher Nahverkehr und ausreichendes Kinderbetreuungsangebot wichtiger als die Möglichkeit, in einem kleinen Club eine kroatische Hardcore-Band zu sehen. Doch wäre es fatal, eine Notwendigkeit gegen die andere auszuspielen. „Einen Ort zu haben, an dem man sich treffen kann, ist gar nicht so banal, wie es klingt“, sagt Julian Riegel. Damit rennt er bei Johanna Reski offene Türen ein: „Das größte Problem, das wir gerade haben, ist die massive Vereinsamung von Leuten und die gleichzeitig wachsende Dogmatik einschlägiger Algorithmen. Wenn es Orte gibt, an denen sich Menschen über ein verbindendes Element - in unserem Fall Musik - austauschen können, sind außer Rassismus und Sexismus viele Dinge plötzlich verhandelbar. Man kommt in einen Austausch, der essenziell für eine funktionierende Demokratie ist“.

Orte, an denen ein Konzertticket bezahlbar ist, auch wenn man nicht ein Großunternehmen führt. Orte, an denen Musik entdeckt werden kann, die in der KI-Autokratie auf Spotify nicht völlig untergeht. Orte, an die man alleine kommt und mit neuen Kontakten und Ideen wieder geht. Nicht zuletzt deswegen gründeten Reski und Riegel zusammen mit Andreas Herian ein Booking-Kollektiv namens Excellent Choices, mit dem sie einmal für den Verein Kraetzwerk e. V., einmal für den City Club Konzerte jeglicher Sparten jenseits von Mainstream-Gitarrenmusik veranstalten. Im Namen, geliehen von der Berliner Noise-Künstlerin Güner Künier, steckt daher auch ein Hauch Zynismus, „im Sinne von: wir machen sehr initiatives Booking von Acts aus dem Untergrund, das haben wir uns also schön selbst eingebrockt, wenn niemand kommt.“

Viel ist anderswo passiert, nicht aber in Augsburg

Trotzdem hat sich ein Kernpublikum etabliert, das dem Kollektiv blind vertraut. „Unsere Vermutung, dass es Leute geben muss, die das auch toll finden, ist zum Glück schon aufgegangen“. Eigeninteresse war laut Julian Riegel durchaus eine weitere Motivation - er habe viel vermisst, was bestimmte Sparten in der Augsburger Livekultur betraf. „Ich hatte den Eindruck, dass im Rest von Deutschland und in Österreich in den letzten zehn Jahren viel passiert ist, hier aber nicht so sehr, vor allem nach der Pandemie. Alle haben es vermisst, niemand hat‘s gemacht.“

Aber dann, vor zweieinhalb Jahren, eben doch. Es gab Orte wie Reskis alter Laden Vintage & Krätze, in dessen Hinterraum privat die ersten Konzerte stattfanden. Herian und Riegel, beide mit Kalte Hand, Hydra, Wax Sugar Face Nail und Handstand Besoffen in der Punkszene aktiv und entsprechend vernetzt, letzterer sogar schon mit Erfahrung im Booking. Nur alleine wollte er es nicht mehr machen, doch „wir teilen die Leidenschaft für Musik und Bier“, wie Johanna Reski verrät, „und dann hat sich alles so ergeben.“ Im City Club genießen sie blindes Vertrauen, „wir dürfen buchen, was wir für richtig halten, und es weiß sowieso niemand, wer ‚die Leute‘ sind und was die gut finden, also buchen wir, was wir gut finden“.

„Wir haben so eine Art subkulturelles Schneeballsystem“

Und so macht sich der Augsburger Untergrund einen Namen und erfährt, dass Bands von Linz bis Montevideo ein ähnliches Verständnis von Subkultur haben. Kern dieses Verständnis ist auf allen Kontinenten: Mach‘s selber. Also helfen Excellent Choices Booking im Verein allen Mitgliedern ohne Erfahrung, die auch Lust verspüren, Konzerte zu veranstalten, mit ihrem Wissen weiter. Ein Aspekt, den Johanna Reski sehr vermisst hat, als sie begann, selbst Konzerte zu besuchen, ohne den Eingang zu finden, um sich auch selbst einzubringen, „also haben wir jetzt so eine Art subkulturelles Schneeballsystem“. Andreas Herian erläutert die Herangehensweise folgendermaßen: „Wir sind im Prinzip die Kerncrew, die anschiebt, aber wir wollen neue Leute, die Lust haben, selbst etwas in die Hand zu nehmen. Wir wollen ständig Leute mit ins Boot holen, nur so kann es immer weitergehen“.

Die Belohnung, so Herian, sei die Resonanz und der Moment, selbst im Konzert zu stehen. „Augsburg ist relativ klein für eine Großstadt, aber subkulturell ist es richtig geil hier, man hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten“. Selbst ungefördert, ergänzt Johanna Reski noch und plädiert in Richtung Stadt dafür, mehr Raum für Subkultur zur Verfügung zu stellen. Sie bräuchten selbst einen barrierefreie Raum, in dem sie jenseits des Vereins Kraetzwerk und dem regulären City Club-Programm öffentlich veranstalten können. Denn für eine lebendige, gut funktionierende Stadt ist eben beides wichtig: pünktliche Busse und kroatischer Hardcore.