Carmen Reichert: „Jiddisch ist eine Weltsprache“

Plus Die designierte Leiterin des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben, Carmen Reichert, erklärt im Gespräch, wo und wie das Jiddische noch heute gesprochen wird.

„Vos helft ir nisht boyen dem templ fun frayhayt un mentshlekhn glik?“, hieß es vor etwa 100 Jahren in einem jiddischen Gedicht. Der jiddischen Sprache wohnt ein Zauber inne – sie kommt einem gänzlich fremd vor, bis man sie laut liest, und plötzlich erschließt sie sich: Warum helft ihr nicht, einen Tempel der Freiheit und des menschlichen Glücks aufzubauen?