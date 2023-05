Die Freie Kunst Akademie Augsburg hat ein neues Domizil

Plus Viele Jahre war die Akademie von Rainer Kaiser und Helmut Kollmann bei St. Stephan beheimatet. Nun ist sie vom Domviertel in die Altstadt umgezogen.

Blättert man ein Jahr zurück, dann sah es um diese Zeit nicht gut aus mit dem Fortbestand der Freien Kunstakademie Augsburg. Zu jener Zeit noch untergebracht im Domviertel in Räumen der Benediktinerabtei St. Stephan, stand für die Betreiber Rainer Kaiser und Helmut Kollmann fest, dass sie über Jahresfrist von diesem Standort sich würden verabschieden müssen: Die neuen Mietkonditionen sahen eine Erhöhung in einem Maße vor, die für die Akademie nicht zu leisten war, der Auszug aus den bisherigen Räumen war beschlossene Sache.

Doch wohin? Mietobjekte, die sich zur Fortbildung in verschiedenen Disziplinen der Bildenden Kunst eignen, sind erklärtermaßen schwieriger zu finden als Mietwohnungen im Privatbereich, und erste Sichtungen, wie sie die Akademie-Betreiber vornahmen, ließen sich nicht zum Besten an. Die Stimmung bei Kaiser und Kollmann im Frühjahr 2022 war gedrückt.