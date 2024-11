Mit drei Konzerten durch den Advent

Klassische Konzerte in der Vorweihnachtszeit haben in Friedberg längst Tradition. Mit drei Konzerten stimmt die Reihe „Friedberger Advent“ in diesem Jahr auf das Fest ein.

Kammerkonzert

Die gebürtige Augsburgerin Sophie Heinrich (Violine), mehrfache Preisträgerin und ehemalige Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker, ist am Samstag, 30. November, um 19 Uhr im Wittelsbacher Schloss zu Gast. Ihr musikalischer Partner ist Paul Rivinius (Klavier), der mit dem Clemente Trio den renommierten ARD-Musikwettbewerb gewann. Der Titel des Abends lautet: „Wie der Vater, so der Sohn?“ Der Abend widmet sich der Beziehung zwischen Vater und Sohn Mozart, die sehr eng, aber auch zwiespältig war. Sophie Heinrich, und Paul Rivinius spielen Werke von Leontzi Honauer, Pietro Nardini, Leopold Mozart und W. A. Mozart.

Bläser der Berliner Philharmoniker

Kultureller Höhepunkt im Programm des „Friedberger Advents“ ist das Konzert der „Bläser der Berliner Philharmoniker“ in der Stadtpfarrkirche St. Jakob am Sonntag, 15. Dezember, um 20 Uhr. Seit über 20 Jahren gastieren die Weltklasse-Musiker jährlich in Friedberg, sie spielen Werke von, Beethoven, Dvorak und Auszüge aus Mozarts Zauberflöte.

Harmonic Brass

Seit 2009 kommt das international renommierte Blechbläser-Quintett Harmonic Brass mit einem adventlichen Programm nach Friedberg, in diesem Jahr am Donnerstag, 19. Dezember. Ihr Konzert in St. Jakob beginnt um 19.30 Uhr.

Info: Karten unter Telefon 0821 / 609299 oder per mail an konzerte@friedberger-advent.de