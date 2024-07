Friedensfest 2024: Mit Ehrlichkeit für die Demokratie streiten

„Ehrlichkeit ist in der Demokratie eine Kernkompetenz, und zwar nicht nur in dem Sinne, wie ehrlich ich meine Worte wähle, sondern auch, wie viel Wahrheit ich den Worten des anderen zubillige“. Auf den Begriff Ehrlichkeit kommt Maximilian Mannel immer wieder zurück, wenn er über die Beteiligung des Jugendforums beim Friedensfest 2024 spricht, dessen Kultprogramm in diesem Jahr unter dem Motto „Demokratie“ steht. Erstmals beteiligt sich an dem Angebot mit Theater, Ausstellungen, Gesprächen, Performances und vielem mehr das Jugendforum, ein Gremium, das sich der Sicht- wie Hörbarkeit jugendspezifischer Themen widmet, aber auch der politischen Bildung in der Demokratie.

