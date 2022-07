Augsburg

vor 17 Min.

Geschichte, die berührt: Erinnerungswerkstatt Augsburg besteht seit zehn Jahren

Plus Wie lässt sich lokale NS-Geschichte emotional vermitteln? Gibt es eine Annäherung der Täter- an die Opfernachfahren? Seit 2012 treibt die Erinnerungswerkstatt Augsburg diese Fragen voran.

Von Stefanie Schoene

Den Nachbarn, den Verschwundenen und Ermordeten ihre Namen und Gesichter zurückgeben – das ist wohl, was den Aktiven bei der Gründung der Erinnerungswerkstatt durch den Kopf ging. In diesem Jahr wird die Erinnerungswerkstatt zehn Jahre. Zwölf Aktive und ein Unterstützerkreis von etwa 60 bis 70 Bürgerinnen und Bürgern bilden die Kernmannschaft der Gruppe. Mit ihrer breiten Vernetzung in der Stadt, ihren bisher 300 erforschten Biografien und dem auf ihr Betreiben 2017 im Stadtrat beschlossenen „Augsburger Weg“ für die Installation von Erinnerungsbändern und Stolpersteinen an den jeweils letzten freiwilligen Wohnorten der Ermordeten fand die Erinnerungswerkstatt auch überregional Beachtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen