Saisonauftakt am Staatstheater: Die Nibelungen bekommen einen neuen Dreh

Die Nibelungen kennt man: Worms, Rhein und Bayreuth, irgendwo in diesem Dreieck müssen sie ihre Heimat haben. Ihre Familiengeschichte reicht an die Mythen der alten Griechen heran. Ein unbesiegbarer Held, eine übernatürlich starke Braut aus dem fernen Island, ein Goldschatz, dazu Liebe, Verrat, Mord und am Ende einer lange geplanten Rache ein wahres Blutbad an Etzels Hof. Die Nibelungen bieten einen Stoff, der über Jahrhunderte, ja Jahrtausende nicht langweilig wird - und jetzt am Staatstheater Augsburg in neuem Gewand auf die Bühne kommt.

