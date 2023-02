Kein bisschen Frieden: Stadt streitet um renommiertes Augsburger Fest

Plus Das Friedensfest soll auf den Prüfstand. Dem Referat der Oberbürgermeisterin ist es zu intellektuell. Doch ist dieser Eingriff in die Kunstfreiheit überhaupt zulässig?

Bei Diskussionen ums Friedensfest kann der Friede schnell vorbei sein. In einer aktuellen Debatte um die Ausrichtung der jährlichen Veranstaltungsreihe rund um den exklusiven Augsburger Feiertag liegen die Stadtratsfraktionen derzeit im Clinch. Es geht um Kulturveranstaltungen, die zu intellektuell, ja überintellektuell seien. Es geht um ein Festivalprogramm, das sich ausschließlich kulturell begreife. Und es geht um das wichtige Thema Frieden, das nicht genügend ernst genommen und in die verschiedenen Bereiche der Stadtgesellschaft hinein transportiert werde.