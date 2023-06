Augsburger Literaturwissenschaftler: "Wer viel liest, kann auch gut schreiben"

Noch immer gibt der Literaturwissenschaftler Helmut Koopmann Seminare an der Uni Augsburg, auch wenn er 90 Jahre alt wird. Ein Gespräch über Literatur, das Alter und die Erinnerung.

Herr Koopmann, Sie werden 90 Jahre alt, haben viele davon in Augsburg gelebt. Wie sehen Sie Ihrem Geburtstag entgegen?



Prof. Helmut Koopmann: Mit Schrecken. 90 Jahre, das ist mehr als das Übliche. Ich werde keine gedruckten Karten mehr bekommen, das hört bei 80 auf. Danach lohnt es sich nicht mehr. Ansonsten: Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich versuche, aus der Zeit das Mögliche zu machen.

Es wird weiter geforscht?



Koopmann: Ja, das tue ich. Ich bin noch auf Tagungen. Außerdem möchte ich noch etwas über Goethes Tagebücher schreiben, die sind wenig bearbeitet, weil sie sehr spröde sind. Ich versuche, diese 60, 70 Jahre, in denen Goethe Tagebuch geschrieben hat, in den Griff zu bekommen. Interessant an der Geschichte ist oft nicht das, was er berichtet, sondern, was er verschweigt.

Sie lesen zwischen den Zeilen.



Koopmann: Es ist ein relativ großes Gebiet, es gibt seine Reisetagebücher, wo er sehr genau Beobachtungen anstellt, und dann Phasen, in denen er sich nur extrem karge Notizen gemacht hat. Und es ist der gleiche Goethe, der dahintersteckt. Und manchmal spürt man ihn auch, von Zeit zu Zeit. Ich hoffe, dass ich noch genug Zeit und Kraft habe.

Sind Sie selbst ein Tagebuchschreiber?



Koopmann: Ich habe das in Jugendzeiten ein paar Wochen versucht und gesehen, dass mir das nicht gelingt. Goethe hat von einem bestimmten Zeitpunkt an das Tagebuch auch benutzt, um seine "Dichtung und Wahrheit" zu schreiben, also um sich an bestimmte Dinge zu erinnern.

Aber für Sie war das nie etwas?



Koopmann: Nein, ich bin eher ein Briefschreiber gewesen und fand, dass ein Tagebuch eine Art der Selbstbeschäftigung ist, die mir nicht liegt. Ich hatte auch nicht viel zu berichten. Ich habe ein langes Leben geführt, aber es war manchmal überhaupt nichts los.

Also Sie hätten zum Beispiel darüber schreiben können, einen Ruf als Professor nach Harvard ausgeschlagen zu haben. Wie denken Sie heute darüber?



Koopmann: Es ist mir damals sehr schwergefallen, das abzulehnen. Ich glaube, das war 1977.

Das war damals doch ein Ritterschlag für Sie.



Koopmann: Also mir ist kein anderer Deutscher bekannt, der als Deutscher einen Ruf dahin bekommen hätte. Und ich war in Verhandlungen, auf dem Weg in das intellektuelle Zentrum Amerikas. Man kann da Nobelpreisträgern auf der Straße begegnen, wenn man nur nach rechts und links guckt. Aber für mich gab es zwei Schwierigkeiten. Das eine war die Familie, die nicht wollte. Ich habe gefragt, ob meine Söhne dort kostenlos studieren können. Das ging damals nicht, heute würde es gehen. Wir haben drei Söhne relativ dicht aufeinander. Also wenn ich deren Studium dort hätte finanzieren müssen, hätte ich Schulden machen müssen. Der andere Grund war: Amerika ist eine Leistungsgesellschaft. Ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich hätte erfüllen können. Sie müssen dort pausenlos arbeiten. Die Konkurrenz ist groß und man muss sich behaupten.

Sie sind geblieben und sind jetzt seit fast 50 Jahren der Universität Augsburg treu und haben Generationen von Germanisten geprägt.



Koopmann: Manchmal begegne ich alten, weißhaarigen Herren, die sagen, einmal Student bei mir gewesen zu sein. Da gucke ich dreimal.

Und Sie geben ja auch immer noch Seminare.



Koopmann: In diesem Semester ein Blockseminar zum Thema Literatur und Verbrechen. Verbrechen gibt es nicht nur bei der Justiz, sondern mindestens ebenso häufig in der Literatur. Wir haben versucht nachzuvollziehen, welche Wandlungen eingetreten sind, von der Schiller-Zeit bis zur Moderne. Um 1800 kam so etwas wie ein Rechtsgefühl hoch, das nicht immer identisch war mit dem geschriebenen Recht. Dann haben sich später die Psychoanalyse und Psychologie in die Literatur hineingedrängt.

Schütteln Sie sich so etwas aus dem Ärmel? Ist das der Schatz, aus dem Sie nach einem langen Leben voller Bücher schöpfen können?



Koopmann: Ich habe schon früher immer die Verbindung zu Juristen gesucht. Ich habe gemeinsame Seminare gemacht mit einem Straf- und einem Völkerrechtler und gemerkt, dass das ein Spannungsfeld ist, mit dem man gut arbeiten kann.

Herr Koopmann, nach einem langen Leben: Schaffen Sie es noch, sich selbst zu überraschen?



Koopmann: Aber ja. Ich gehöre nicht zu den aufgeblasenen Leuten. Das ist eine Art, die mir nicht so liegt.

Sie müssen sich manchmal revidieren?



Koopmann: Jetzt gerade bei der schriftlichen Fassung eines Vortrags über das Deutschlandbild von Thomas Mann. Ich dachte, ich kenne Thomas Mann besser, als er sich selbst je gekannt hat. Und dann gibt es doch noch Neues zu entdecken, also die berühmten weißen Flecken.

Was liest der private Herr Koopmann? Thomas Mann oder doch auch einmal etwas ganz Profanes?



Koopmann: Von Thomas Mann habe ich "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" immer wieder gelesen. Da finden sich Dinge, die mir sehr gut gefallen. Die Welt will getäuscht sein. Und es gibt da auch die Vorstellung von einem möglichen Wechsel zwischen den Reichen und den Armen. Ich lese aber auch, in aller Offenheit gesagt, außerordentlich gerne Kriminalromane, wenn sie gut sind, etwa die von Raymond Chandler.

Wie geht ein Literaturwissenschaftler, der sich mit den Großen beschäftigt hat, mit der Gegenwartsliteratur um?



Koopmann: Eine schwierige Frage, fast eine Doktor-Frage. Als ich noch im vollen Programm als Professor tätig war, habe ich immer wieder Seminare zur Gegenwartsliteratur gemacht, bis in die frühen 1990er Jahre hinein. Im Augenblick lese ich nicht mehr so sehr das, was gerade auf dem Markt ist. Bei vielem habe ich das Gefühl, dass es sich nicht lohnt. Ich sehe in ein Buch hinein und weiß nach drei Seiten, wes Geistes Kind das ist. Wenn da jemand nur ausläuft und ungefiltert vor sich hin erzählt, interessiert mich das nicht. Das ist langweiliges Zeug, weil es auch sprachlich nicht gut ist. Wenn einer gut ist, arbeitet er mit der Sprache. Chandler zum Beispiel bietet exzellente Sprache. Gute Literatur entscheidet sich nicht an der Textform. Ein Kriminalroman kann zehnmal besser sein als ein langweiliges Drama.

Denken Sie jetzt, in diesem Lebensabschnitt, oft über das Vergangene nach oder schauen Sie weiter nach vorn auf das, was noch zu tun ist?



Koopmann: Die Vergangenheit meldet sich oft wieder, vor allem die Grenzsituationen, in denen ich leider Gottes gewesen bin. Ich bin ja im Krieg groß geworden und habe eigentlich keine Heimat. Ich muss gestehen, auch Augsburg ist mir nicht die Heimat geworden, wie das hätte sein können. Ich bin mit 40 Jahren hierhergekommen, das war zu spät, um ein Heimatgefühl zu entwickeln. Und als Kriegskind ging das auch nicht, da wurden wir umher gestoßen.

Wenn Sie heute Nachrichten lesen, rührt das bei Ihnen die Vergangenheit an?



Koopmann: Vor allem die Kriegsgeschichten. Ich bin in Bochum groß geworden. Wir haben damals zehn sehr schwere Luftangriffe lebend überstanden, mit vielen Fluchtsituationen in Kellern, Bunkern und Stollen.

An die Sie sich noch erinnern?



Koopmann: An die Gefahren kann ich mich sehr genau erinnern. Deshalb ist mein Interesse an diesen fürchterlichen Verbrechen der Nazizeit immer noch groß. Je länger diese Zeit zurückliegt, je mehr ich darüber nachdenke, desto unbegreiflicher wird sie mir. Ich durchschaue jetzt eher die Mechanismen, die damals in Betrieb gesetzt worden waren, die Überwachung, der Blockwart, der auf alles aufpasst, da habe ich vielleicht einen besseren Blick dafür als damals als Kind.

Zurück ins Heute. Aber bleiben wir bei Kindern. Wie nehmen Sie die Ergebnisse zur Lesefähigkeit der Grundschüler wahr? Wie haben Sie das bei Ihren Studentinnen und Studenten beobachtet?



Koopmann: Mir ist aufgefallen, dass die Ausdrucksfähigkeit der Studenten im Großen und Ganzen nachgelassen hat. Es gibt immer sehr gute Studenten, aber eben auch Leute, die nicht imstande sind, sich so auszudrücken, dass man es halbwegs goutieren kann. Das hat zugenommen. Mein Verdacht ist, dass die Studenten zu wenig lesen. Von den Schülern weiß ich zu wenig. Die alte Regel ist: Wer viel liest, kann auch gut schreiben.

Das gilt immer noch?



Koopmann: Ich denke, das gilt grundsätzlich. Wenn Sie sich ansehen, was der junge Thomas Mann alles gelesen hat und wie gut er schreiben konnte. Dass heute weniger gelesen wird, liegt an mancherlei Dingen. An der Technik. Es liegt daran, dass sie für eine Arbeit die sekundäre Literatur aus dem Netz holen können. Es liegt daran, dass die Studenten heute meist noch arbeiten. Das ist verlorene Lesezeit. Für uns damals sprach, dass wir nichts anderes hatten. Ich habe in meiner Einführungsveranstaltung oft gesagt: Wenn Sie zwei Stunden am Tag lesen, zwei Stunden, egal was, nur keine Sportberichte, wissen Sie am Ende ihres Studiums mehr als jeder Prüfer. Nie hat einer das getan, aber viele haben sich an diesen Satz erinnert.

Wie gehen Sie zu Hause mit den vielen Büchern um? Sind Sie dabei, die Bibliothek zu verkleinern?



Koopmann: Ich habe mehrfach versucht, sie zu verkleinern. Das ist aber völlig hoffnungslos. Ich kann mich von bestimmten Büchern nicht trennen, sie sind ja ein Stück meines Lebens. Ich befürchte, dass unsere drei Söhne sich um die 10.000 Bücher kümmern müssen. Und ich habe noch ein fürchterliches Erbe gemacht. Mein jüngerer Bruder ist vor mir gestorben und hat in Norden, in Ostfriesland, ein Haus hinterlassen mit ungefähr zehn bis 12.000 Büchern.

Der war auch ein solcher Leser?



Koopmann: Das scheint in der Familie zu liegen. Mein Bruder war Oberstudienrat am Gymnasium und hat sich eingekapselt in einer Welt aus Büchern. Ich bin ratlos, was ich mit ihnen machen soll.

Und noch eine Frage: Was machen Sie an Ihrem 90. Geburtstag? Feiern Sie?



Koopmann: Wenn das Wetter schön ist, fahre ich mit meiner Frau übers Land, abends kommen zwei meiner Söhne. Wir werden ein Glas Wein trinken und gut zu Abend essen.

Fehlt nicht noch etwas? Eine Lebensweisheit zum Abschluss dieses Gesprächs?



Koopmann: Alt zu werden, ist nicht schwer, aber eine Kunst, damit fertig zu werden.

Zur Person: Helmut Koopmann, geboren am 15. Juni 1933 in Bochum, kam 1974 als Ordinarius für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an die Universität Augsburg. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Literatur des 18. bis 20. Jahrhunderts. Er gehört zu den großen Forschern über Thomas Mann.