Rainer von Vielen im Interview: "Unserer Musik sind keine Grenzen gesetzt"

Plus Rainer von Vielen ist der Name seiner Band - und sein eigener. Aber woher kommt der Name denn? Und wie steht's mit einem neuen Album? Rainer Hartmann erzählt.

Am Samstag kommt Ihr Theaterstück "Räuberleiter" in Augsburg auf die Bühne. Warum gerade "Räuberleiter"?



Rainer Hartmann: Unser Gitarrist Michael (Schönmetzer) und ich lernten uns als Kinder kennen, als wir eine Räuberleiter machen mussten, um eine Kirsche von einem Baum zu pflücken. So sind wir Freunde geworden - vielleicht so mit sechs oder sieben auf einem Spielplatz in Krugzell im Allgäu. Jetzt kennen wir uns schon seit über 40 Jahren. Außerdem hat der Name eine gewisse Metaphorik, gerade wenn es um Musik geht: eine verschworene Räuberbande, die sich gegenseitig hilft voranzukommen.

Das Stück ist also eine Biografie?



Rainer Hartmann: Biografie trifft nicht ganz zu. Es hat autobiografische Züge, aber in erster Linie geht es um die Entstehung unserer Band "Rainer von Vielen" und um Dinge, die uns beeinflusst haben. Wir wollten das Ganze fürs Theater aufbereiten, mit witzigen Szenen und natürlich mit viel Musik. Im Zuge des Theaterstücks haben wir auch ein neues Album geschrieben. Da geht es um genau dasselbe - unsere gemeinsame Prägung.

