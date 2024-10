Die Iron Maidens machen das Covern zum Erlebnis

Als die Beschallung nach dem Konzert mit „Always look on the Bright Side of Life“ einsetzt, merkt man den fünf Frauen auf der Bühne im Augsburger Spectrum Club deutlich an, dass sie geschafft sind. Das Shirt von Schlagzeugerin Linda McDonald klebt förmlich am Körper. Das blaue Handtuch, das sie wie ein Preisboxer um den Hals hängen hat, kaschierte die Schwitzflecken nur leidlich. Sie hat sich ebenso verausgabt wie Gitarristin Nikki Stringfield, die mit einem glückseligen Lächeln ihr Gitarrenplättchen ins Publikum zwirbelt. Sängerin Kirsten Rosenberg, Bassistin Wanda Ortiz und Gitarristin Shani Kimelman knien mit klatschnassen Haaren am Bühnenrand und schütteln Hände. Zuvor lieferten die Iron Maidens eine über 90-minütige Show ab, die es in sich hatte. Die Maidens, das weibliche Pendant aus Amerika zur englischen Männer-Hardrock-Band Iron Maiden, haben das Publikum fest im Griff und dieses goutiert die Leistung mit frenetischem Beifall. Das Spectrum ist mit über 600 Besuchern voll bis unters Dach.

