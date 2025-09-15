Icon Menü
Jazzclub Augsburg im Herbst 2025: Neue Konzepte und lokale Talente im Fokus

Jazzclub Augsburg

Der Jazzclub Augsburg setzt neue Akzente im Programm: Was erwartet das Publikum im Herbst 2025?

Vom Schallplatten-Abend bis zum Konzert mit lokalen Talenten: Der Jazzclub Augsburg will sein Programm ganz neu aufstellen. Woher kommt der Wandel?
Von Sebastian Kraus
    • |
    • |
    • |
    "Jazz Kissa" heißt ein neues Format, das der Jazzclub Augsburg ins Leben ruft, um dem Charme alter Platten zu huldigen.
    "Jazz Kissa" heißt ein neues Format, das der Jazzclub Augsburg ins Leben ruft, um dem Charme alter Platten zu huldigen. Foto: Hubert Sichler

    Ein Hauch von Tokio weht durch die Philippine-Welser-Straße, er sucht aus dem Kellergewölbe der Jazzclubs seinen Weg nach oben. Dort etabliert sich gerade ein Format, in der japanischen Hauptstadt erfunden und nun in die ganze Welt exportiert: das Jazz Kissa. Ein gemeinsames Hören besonderer Jazzplatten in Wohnzimmeratmosphäre. Über zwei alte Boxen, „Riesengeräte mit 38 Kilo“, spielen Jazzclub-Mitglieder nun zweimal im Monat „einzigartige Platten, die du so sonst nicht mehr hörst, auf die Musik gepresst ist, die auch so nicht mehr veranstaltet wird“. Das sei dann natürlich ein besonderes Hörerlebnis, „fast wie live“, wie Vorsitzender Sascha Felber berichtet. Nur vom japanischen Schweigegebot nehmen sie Abstand, der Jazzclub sei schließlich ein Ort der Begegnung und Kommunikation zwischen Gleichgesinnten. Das kollektive Plattenhören ist allerdings nicht die einzige Neuerung im Club.

