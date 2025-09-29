Josys neues Album „Parade“: Alle Gute, was Musik mit sich bringt

Als Pandora fatalerweise die ihr vom Göttervater Zeus untergeschobene Büchse öffnete, ergoss sich aus ihr alles Übel der Welt über die Menschheit. Heute beschreibt das Öffnen von Pandoras Büchse, bewusst Unheil zu stiften und Zwietracht zu sähen, im Jahr 2025 zweifelsohne ein beliebtes Hobby zweifelhafter Mächtiger mit viel Geld und wenig Skrupel.

Die Augsburger Künstlerin Josefin Vogler hat nun aber mit ihrem neuen Album eine andere Art von Büchse erschaffen - Josys Büchse, aus der sich nach dem Öffnen alles Gute, was Musik mit sich bringt, direkt in den Hypothalamus fräst. „Parade“ heißt dieser halluzinogene Spaziergang durch den Urwald der zeitgenössischen Kunst, wo die Seelen großer Soul- und R‘n‘B -Stars um verwirrende Fluxus-Performances schweben und die Kaiser der großen Popmusik an den Dornen der musikalischen Kompromisslosigkeit mit jedem Schritt mehr Kleidung verlieren.

Große Refrains auch ohne enges Pop-Korsett

Eine der Dornen heißt „Tommy“, ein durch den Fleischwolf gedrehter Alternative-Rocksong mit verzerrter Stimme, der in zwei Minuten die Belanglosigkeit einer ganzen Generation lahmer Emo-Rock-Bands aus den frühen Zweitausendern entlarvt. „Silicone Mold“, eine weitere Dorne, beweist, dass große Refrains auch ohne enges Pop-Korsett funktionieren können, wenn ein „magischer Raum entsteht, den man mit Josy zusammen betreten kann“, wie Produzent Nick Mosh vom Frequenzgarten-Studio zur Entstehung der Nummer erzählt. „Wir waren im Flow, und innerhalb von vier Stunden war plötzlich dieser Song da.“

Trotzdem ist dieser Song eine Ausnahme. Josy, sagt Nick Mosh, „ist nicht nur Songwriterin, sondern auch eine unglaubliche Produzentin. Sie schreibt, wenn sie die Muse küsst, produziert alle Stücke vor, die landen dann bei uns im Studio und wir verfeinern sie gemeinsam“. Und die Muse küsste nicht nur, sie umgarnte, umarmte und hinterließ ein paar fette Knutschflecken am Hals. Josy hat ein extrem großes musikalisches Vokabular zur Verfügung, in dem nur das Wort „Vorhersehbarkeit“ fehlt. Rauer Lo-Fi-Rock wird von einer Rhythm and Blues-Melodie abgelöst, getragen von schlauen Harmonien und durchgeschüttelt von Josys individuellen Phrasierungen, „35“, koproduziert von Simon Kerler, kommt wie ein kleiner Akustik-Popsong, der keiner Seele was zuleide tun kann, um die Ecke und stürzt in ein Vakuum, in dem wirklich alles passieren kann.

Josy bewegt sich in der Tradition großer Soul-Künstlerinnen

Josy hat ein sehr feines Gespür für schöne Melodien und eingängige Arrangements und gleichzeitig eine unbändige Lust, allzu plakative Schönheit mit allen Mitteln wieder zu zerstören. Doch gerade so entfaltet sich die Wirkung eines Stücks wie „Girlfriend“ in ihrer ganzen Kraft, in dem die Seelen von Soul-Göttinen wie Erykah Badu oder Jill Scott durch einen stolpernden Glitch Acid-Beat in der Tradition von Aphex Twin komplett auf links gedreht werden. Das Einzige, was eigentlich nicht zu diesem Album passt, ist der Titel „Parade“, dient er doch eigentlich nur der selbstverliebten Zurschaustellung von was auch immer man gerade zur Schau stellen möchte.

„Peephole“, also Türspion, wäre ein passenderer Albumname, denn Josy legt mit dem Album den Kern ihres Schaffens frei, von Song zu Song ist er klarer zu erkennen. Er ist geprägt von Authentizität, Experimentierfreude und einem feinen Gespür für Details, die ihre Musik aus dem Einheitsbrei hervorstechen lässt. Daher ist dieses Album auch ein Plädoyer für das Albumformat, denn ungeachtet der tollen Single-Auskopplungen funktioniert das Eintauchen in die Seele einer Künstlerin in seiner Gänze vor allem über die Distanz.