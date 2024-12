Augsburger Baugeschichte 1918 - 1945: Der Blick für das Detail

Der Oberhauser Bahnhof, seit Langem an einem städtebaulichen Sorgen-Hotspot gelegen, ist eigentlich ein schönes Gebäude. Das verliert man aus dem Blick, weil man nur noch über die sozialen Probleme am Helmut-Haller-Platz spricht, und doch ist es so: zwei ineinander geschobene Kuben, Quader und Rechteck, gebaute Vor- und Rücksprünge, regelmäßig gesetzte Fenster und eine durchgehende Fensterreihe als Bauzier (statt der Ornamente) - der 1932 errichtete Bahnhof hat so viel Qualität, dass er zu Recht als Beispiel des Neuen Bauens unter Denkmalschutz steht.

