Kinseher und Zimmerschied hart an der Kante zum Nichts

Karli will gerade einen Geldautomaten sprengen, als Marie ihn über den Haufen fährt. Sie hat getrunken, realisiert gar nicht so genau, was passiert ist. Aber sie hat ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Mann, der da fluchend am Boden liegt, und nimmt ihn mit in ihre Villa. Die ist schon leicht heruntergekommen, ebenso wie ihre ererbte Betonfirma, denn Marie hat nicht wirklich Ahnung vom Geschäft. Karli bleibt erst mal bei ihr, will Schmerzensgeld für seine ach so schweren Verletzungen, und so findet er sich mit Marie im Auto auf dem Weg nach Innsbruck wieder. Der Plan von Marie ist, dort einen Beamten zu bestechen, um einen staatlichen Großauftrag an Land zu ziehen und so das Betonwerk zu retten. Natürlich läuft alles ganz anders.

Auf sehr charmante Weise zeigt die nur 85 Minuten lange Komödie „Karli & Marie“ von Christian Lerch, wie ein jeder eine Maske trägt, um sein Gesicht zu wahren. Kleinganove Karli verkauft sich als Sprengstoffspezialist von der Bundeswehr, der schon überall auf der Welt ebendiese rettete, eine Coverstory, um sein eigenes Versagen und seinen eher bequemen Charakter zu verschleiern. Bei Marie handelt es sich eher um den ins Zwanghafte eskalierten Wunsch, in jeder Lage eine gute Figur zu machen und dabei stets gut auszusehen – immerhin war sie mal Schönheitskönigin in ihrem Dorf.

Geldknappheit fördert Verzweiflungstaten

Auch andere Figuren in „Karli & Marie“ tragen solche Masken. Da gibt es ein Schlitzohr von einem Automechaniker, einen Lustmolch und natürlich den bestechlichen Beamten in Innsbruck, der selbst auf der konstanten Flucht vor der Internen Revision lebt, weil die sich sein Ferienhaus nicht erklären kann. So wie jeder Mensch dem sicheren Tod ein Leben lang nur ein paar Atemzüge und Herzschläge voraus ist, so ist bei Karli und Marie zumindest finanziell und damit auch gesellschaftlich der Puffer zum Nichts schon deutlich dünner als beim Durchschnittsbürger. Das enthemmt natürlich und fördert Verzweiflungstaten, bringt aber auch den Kern des Menschen an die Oberfläche.

Zur Vorstellung des Films waren nun Luise Kinseher (Marie), Sigi Zimmerschied (Karli) ins Thalia-Kino gekommen, mit dabei auch Regisseur Christian Lerch, Ulrich Limmer (Autor und Produzent) und Ralf Zimmermann (Produzent). In der Fragerunde im Anschluss wurde schon die Fortsetzung gefordert, aber auch von verschiedenen Seiten das gemächliche Tempo sowie die emotionale Tiefe gelobt. Eine Zuschauerin brachte es auf den Punkt: Ihr gefiel, „wie die Charaktere ihre Schichten verlieren, bis nur noch der Mensch dasteht“.

Der Film ist die Ruhe selbst

In der schon fast hemdsärmelig wirkenden Inszenierung stehen Kinseher und Zimmerschied praktisch in jeder Szene in Interaktion und entwickeln die zwischenmenschliche Beziehung ihrer Figuren weiter. In kleinsten Schritten, diese aber konsequent aufeinander aufbauend – eine dramaturgische wie inszenatorische Meisterleistung –, wird aus zwei völlig Fremden an der Grenze zur Feindschaft so etwas wie ein altes Ehepaar. Die Geschichte hingegen kommt nur zaghaft voran, sie bietet Entschleunigung gegenüber der sonst üblichen Kinokost. Die Kamera ist ruhig, ebenso die Dialogführung: Es sprechen nie zwei Menschen gleichzeitig, es wird deutlich gesprochen, was ein bisschen an eine Theaterinszenierung erinnert. Der Takt ist langsam und ohne Eile, es gibt keinen Druck von außen, die Handlung entwickelt sich aus den Figuren heraus. Im Grunde eine Entwicklung, die man ohne Drehbuch auch dokumentarisch hätte begleiten können. Ein schöner, bedächtiger Film, der zum Schmunzeln anregt und über dessen kleine Schwächen man gerne hinwegsieht.