Sängerin Elisabeth Haumann-Sommerer: Mit Ypsilonix gegen die Nuschelei

Plus Die Augsburger Sängerin Elisabeth Haumann-Sommerer schreibt in "Ypsilonix und der Fluch der Qualle" über liebenswerte Tiere mit besonderen Namen. Dabei geht es ihr nicht nur um Spaß und Unterhaltung.

Ypsilonix, Qualdubia, Zappideus – leicht kommen einem diese Namen nicht über die Lippen. Und das soll auch so sein. Der Drache Ypsilonix, die Qualle Qualdubia und das Zebra Zappideus sind Figuren aus einem Kinderbuch, das Elisabeth Haumann-Sommerer jetzt veröffentlicht hat. Sie will darin nicht nur eine unterhaltsame Geschichte mit vielen liebenswerten Tieren erzählen, sondern die Kinder auch dazu animieren, deutlich zu sprechen.