Kirchenmusik

vor 17 Min.

Die Anna-Kirche braucht eine neue Orgel

Johannes Eppelein, der neue Kantor in St. Anna, will vorantreiben, dass die Kirche eine neue Orgel bekommt.

Plus Der neue Kantor Johannes Eppelein hat ein Mammutprojekt vor sich, einen Orgelneubau. Was ihn an dem Instrument fasziniert.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Der neue Kantor von St. Anna könnte sich verfolgt fühlen oder wie einer, der in eine Variante des Filmklassikers „Und täglich grüßt das Murmeltier“ geraten ist. Wenn er in St. Anna „seine“ Orgel spielt, glaubt Eppelein, die Orgel zu hören, die er bei seiner vorvorigen Station als Organist in Rosenheim gespielt hat. Beide Instrumente stammen aus der Werkstatt Ekkehard Simon, sind ungefähr gleich alt und: „Sie klingen beide gleich langweilig – etwa die Spitzflöte 8.“

Eppelein führt dann erst einmal aus, wie das ist, wenn ein Organist ein Instrument spielt, das ihn überrascht und reizt. „Dann spiele ich manchmal eine Stunde lang nur ein Register.“ Er probiert aus, wie es den Raum füllt, wie es reagiert auf sein Spiel, staunt, welche Möglichkeiten sich auftun. Die Erkundung einer neuen Orgel kann eine zeitaufwendige Angelegenheit werden, aber eine angenehme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen