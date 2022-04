Konzert

Die Abbrunzati Boys feiern ihr Nummer-1-Album

Plus Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys starten in der Augsburger Kantine ihre Tournee genau so, wie sie es auf Platz 1 der Album-Charts geschafft haben: überraschend leicht.

Von Marina Kraut

„Baby, drück’ das Gaspedal!“ Kaum eine Zeile auf dem neuen Album „Mille Grazie“ der Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys passt wohl besser auf die derzeitige Situation der Band wie diese. Denn mit genau diesem Album schafften es die Augsburger in der vergangenen Woche auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Album Charts – nicht einmal Taylor Swift ist das in Deutschland je gelungen. Nicht einmal „Unlimited Love“ der Red Hot Chilli Peppers konnte da mithalten. Ihr Album rutschte auf Platz drei, verdrängt von Kitsch, verdrängt von Italo-Schlager made in Bayern. Sich und ihren Erfolg gefeiert hat die Band nun bei ihrem Auftaktkonzert zur Tournee in der Disco Kantine in Augsburg.

