18:00 Uhr

Glamrock-Party mit The Sweet

Plus Von der Originalbesetzung der Band aus England ist nur noch einer übrig. Aber mit ihren Fans rockt sie im prall gefüllten Augsburger Spectrum in die Vergangenheit.

In den 1970er-Jahren gab es einige Bands, die von jungen Mädchen heiß geliebt und von Jungs mit Verachtung bestraft wurden. Prominente Beispiele waren Boybands wie die Rubettes, die Bay City Rollers oder nicht zuletzt The Sweet. Diese waren in ihren Anfängen teilweise unerträglich. Schuld daran war auch das Autorenduo Michael Chapman und Nicky Chinn. Das Duo schrieb Mainstream-Hits für alle, die zu jener Zeit nicht bei drei auf dem Baum waren. Darunter waren auch Künstler wie Suzi Quatro, Mud oder Smokie, später auch Blondie.

Die Anfangszeiten der Sweet hatten jedenfalls wenig mit Rock zu tun. Allerdings waren die Engländer mit dem Mädchenschwarm und Sänger Brian Connolly äußerst erfolgreich. Seichter Pop und platte Texte wie "Funny, Funny", ihrem ersten Nummer-1-Hit in Deutschland, "Coco", "Poppa Joe", "Little Willy" oder "Wig Wam Bam." Von den meisten dieser Songs haben sich die Sweet aber irgendwann distanziert.

