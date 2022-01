Jazzclub Augsburg: Swing, der direkt ins Herz und in die Beine geht

Plus Die Augsburger Band Swing Tanzen Verboten spielt Songs, die während des Nazi-Regimes auf dem Index standen. Ein virtuoser Genuss.

Dass während des NS-Regimes in jeder Bar ein Schild hing, mit dem die Reichskulturkammer das Swingtanzen verboten hatte, ist ein Mythos, der auf das sehr authentische, bald für eine historische Quelle gehaltene Cover eines Swingsamplers der Plattenfirma Telefunken aus dem Jahr 1976 zurückgeht. Dass die Braunhemden die gleichermaßen elegante wie verruchte Musik aus den Jazzclubs der USA als entartet betrachteten und zahlreiche Stücke auf den Index setzten, ist dagegen historischer Fakt.