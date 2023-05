Konzert

Schubertiade mit Sternstunden: Daniel Johannsen singt in Augsburg

Plus In Augsburg passiert: Der begnadete Tenor Daniel Johannsen singt tief berührend Schuberts Liederzyklus "Die schöne Müllerin". Und der schweifende Pianist Tobias Koch lässt das Publikum dem arbeitenden Wiener Komponisten quasi über die Schulter hören.

Vier Konzerte, darunter jedenfalls zwei Sternstunden: Das ist der – vorläufige – Ertrag einer Schubertiade, die die Deutsche Mozartgesellschaft am Wochenende dem anderen genialen, ebenfalls viel zu jung verstorbenen Wiener Komponisten Franz Schubert ausrichtete. Zwei Sternstunden jedenfalls unter vier Konzerten, da kann sich jeder Zeuge mehr als glücklich schätzen. Es waren eine vornehmlich ästhetisch-musikalische Sternstunde und dann eine vornehmlich ästhetisch-musikhistorische Sternstunde, die im Grunde weitreichende Folgen in sich tragen müssten.

Am Sonntagmorgen sang im Kleinen Goldenen Saal der Tenor Daniel Johannsen den Schubert-Zyklus "Die schöne Müllerin". Nach sechs Liedern nur stellte sich zwangsläufig die Frage: Wie lange wohl ist es her, dass in Augsburg eine so schöne, reine, leichtgängige, elastische, ernsthafte, musikalisch und textlich so wohlartikulierende Stimme zu hören war? Die Antwort: womöglich ein bis mehrere Jahrzehnte. Die wirklich begnadeten Solisten fliegen eben nicht im Dutzend herum. Der Liedsänger Daniel Johannsen aber ist begnadet – und unter anderem einst von Fischer-Dieskau bestens ausgebildet. Der ließ nichts durchgehen, gar nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

