Musik, die Herzen wärmt, wie ein Wollschal im Herbst: Pop trifft auf Klassik-Klänge in der Brechtbühne

Der Herbst, er lässt sein graues Band wieder flattern durch die Lüfte und legt neben Quitten und Pastinaken auch das erste „un/plugged“-Konzert der neuen Theatersaison auf den Gabentisch. Und das gute musikalische Gespür von Girisha Fernando berücksichtigt beim Kuratieren selbstverständlich auch die Jahreszeit. Das Trio um die Münchnerin Lazy Maryam spielt so farbenfroh wie eine herbstlich gefärbte Allee, die in das goldene Licht tief stehender Sonnenstrahlen getaucht ist. Ein reduzierter Bossa aus Maryams Feder wärmt wie ein von Oma mit Liebe gestrickter Schal, wenn einem die frostige Hand des Vorwinters über den Nacken streicht. Der Konzertopener um Loni Elles lächelnde Akustikgitarre oder Tina Mengers Ballade über ornithologische Verwechslungen haben denselben Effekt. Alle drei haben ihre Kompositionen mitgebracht, alle drei wechseln die Instrumente häufiger als notorische Drängler die Autobahnspur, trotzdem klingen sie immer homogen.

Augsburgs Philharmoniker begleiten die Münchnerin Lary Maryam

Die dreistimmigen Harmoniegesänge des Trios bilden die akustische Klammer, die den Auftritt wie aus einem Guss klingen lassen. „People like you“, laut Maryam ein Song für Menschen, die sich viel zu schnell verlieben, lässt das Publikum auch dank der gefühlvollen Streicher des Ensembles der Augsburger Philharmoniker dem Sound der jungen Multiinstrumentalistinnen verfallen. Man erwischt sich bei dem Gedanken, wie schade es ist, dass diese besonderen Arrangements, die bei jedem Konzert der „un/plugged“-Reihe Philharmonie und Popkultur verschmelzen lassen, nicht häufiger hören sind. Doch vielleicht muss man auch nicht alles festhalten und wiederholen. Vielleicht ist es gerade im Zeitalter der ständigen und allumfassenden Verfügbarkeit gut, daran erinnert zu werden, wie schön es ist, flüchtige Momente so intensiv zu erleben, dass sie länger im Gedächtnis bleiben, als wären sie auf irgendein seelenloses Speichermedium gebannt.

Und Becky Sikasa treibt dieses Erlebnis auf die Spitze. Schon die ersten drei Songs, die sie noch ohne das Streichquartett aus Aleksandra Manic, Anastasia Rechert, Mehmet-Ali Yücel und Andreas Schmalhofer spielt, zeigen, warum die BBC die Wahlglasgowerin Sikasa zum „Scottish Act of the Year“ kürte. Sie hat mittlerweile das Rezept perfektioniert, ihre atemberaubende Soulstimme am besten zu inszenieren, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Das musikalische Fundament, am Freitagabend ein Cuvée aus ihrer deutschen und ihrer schottischen Band, ist eine zurückhaltende Instrumentierung aus klaren Klavierakkorden, pointierten Basslines und reduzierten, auf den Punkt gespielten Drums. Die Streicher umschmeicheln und unterstreichen die wohlige Schauer provozierenden Vokalarrangements, die mal aus drei, mal aus fünf Kehlen die Brechtbühne bis in den letzten Winkel mit Soul erfüllen.

Becky Sikasa bringt den Soul auf die Augsburger Brechtbühne

Die Seele soll ja unabhängig von der physischen Existenz sein, das bestätigt mittlerweile sogar die Wissenschaft. Letzte Zweifler an dieser Theorie sollen durch die in Sikasas Heimatstadt uraufgeführten neuen Stücke, oder auch durch die Songs aus ihrer Debut-EP „Twelve Wooden Boxes“, eines Besseren belehrt werden. Es gleicht einer außerkörperlichen Erfahrung, diese Musik in dieser Atmosphäre zu erleben, und spätestens als Becky Sikasa mit ihrer Band als Zugabe aus der alten Bob-Marley-Nummer „Is this love“ einen letzten großen Soulmoment erschaffen, schleicht sich der Verdacht ein, dass man sie an ihrem Homecoming-Konzert gemeinsam mit ihrer Schwester Hanna im kommenden Dezember vielleicht zum letzten Mal in so kleinem Rahmen sehen wird.