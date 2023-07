Kulturprogramm

vor 36 Min.

Friedensfest: Stadt räumt Fehler bei der Programmgestaltung ein

Das Friedensfest wird am 8. August in Augsburg begangen. Schon wieder ist über das Rahmenprogramm zum Fest eine Diskussion entbrannt.

Plus Der Vortrag von Jakob Reimann im Friedensfest ist abgesagt. Die Stadt räumt ein Versäumnis im Vorfeld ein, weist aber auf die angespannte Personalsituation hin.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Wie konnte dieser Programmpunkt Bestandteil des diesjährigen Friedensfests werden? Der Journalist Jakob Reimann sollte den Vortrag "Rechtsruck Israel" halten. Die Recherche des Augsburger Internetblogs DAZ hat dies dann verhindert. Dort hat man genauer hingesehen, was der Journalist Jakob Reimann über Israel in seinen Artikeln schreibt. Eine Nähe zur Israel-Boykott-Bewegung BDS ist ihm dort unterstellt worden. 24 Stunden später zog der Veranstalter, die Augsburger Friedensinitiative mit Partner-Organisationen, die Veranstaltung "Rechtsruck in Israel" zurück, um Schaden vom Augsburger Friedensfest abzuwenden. Gleichzeitig kündigten die Veranstalter an, diesen Vortrag zu einem anderen Zeitpunkt nicht im Kulturprogramm des Friedensfests nachzuholen. Beendet ist die Diskussion damit nicht, die Stadt Augsburg zeigt sich selbstkritisch.

Der Journalist Jakob Reimann weist den Vorwurf, eine Nähe zu BDS zu haben, schriftlich zurück. Die Medien, in denen Reimann regelmäßig Artikel veröffentlicht, etwa die linke, marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt, spricht von Cancel Culture und zitiert Reimann: "Die mediale Hysterie, die die Ankündigung meines Vortrags ausgelöst hat, zeigt einmal mehr die Unmöglichkeit auf, in diesem Land eine vernünftige Debatte zum Nahostkonflikt zu führen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen