Kunstinstallation

Installation in St. Anna: Auf Kreidelinien in religiöse Sphären

Plus Die Künstlerin Stefanie Kraut hat für St. Anna eine Installation geschaffen, die sowohl den Kirchenraum mit der Straße als auch das Unten mit dem Oben verbindet.

Von Richard Mayr

Kirchen verströmen eine ganz eigene Aura. Sie machen stumm und leise und nachdenklich. Es passiert dort etwas mit Menschen, selbst diejenigen, die nicht an Gott glauben und nur zum Kunstwerke-Schauen das Gotteshaus betreten, verhalten sich dort anders. Draußen mag der Trubel der Stadt herrschen. Schließt sich die Türe hinter einem, bleibt der Alltag außen vor. Natürlich ist das ein Segen, aber manchmal auch ein Fluch. Schließlich soll der Glaube ja nicht nur innerhalb des Kirchengemäuers seinen Ort haben, sondern im ganzen Leben.

In ihrer Installation "Was bleibt" weist die Augsburger Künstlerin Stefanie Kraut, die in Dresden an der Hochschule Bildende Kunst studiert hat, mit einfachen Mitteln auf dieses seltsame Verhältnis von Innen und Außen in Kirchen hin. Vier Kreidekreise hat Kraut gezogen, die einmal quer durch die Anna-Kirche und den Kreuzgang verlaufen, und dann nach draußen auf die Annastraße führen und sich dort ein paarmal kreuzen. In der Kirche und im Kreuzgang bleiben die Linien über den Zeitraum der Installation (Laufzeit bis 21. September) gut zu erkennen, draußen wäscht der Regen die Farben aus, nehmen die Passanten sie unter die Füße, verblassen sie schnell.

