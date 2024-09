„Rattatá, Rattatá“ im Museum: Corinna Harfouch liest aus Arno Schmidts Werk

Durch das Textil- und Industriemuseum scheppern an diesem Abend Geräusche. Nein, kein Klackern aus historischen Nähmaschinen. Kein Brummen aus alten Motoren. Stattdessen: „Rattatá!“, da rollt eine Eisenbahn an, „Rattatá, Rattatá!“ – spricht eine Stimme auf der Bühne. Es ist Star-Schauspielerin Corinna Harfouch, die mit diesem Sound, diesem Wortgeratter ihre literarische Lesung beginnt. Das Buch, aus dem sie liest, stammt von Arno Schmidt, und handelt von einer Reise durch Nachkriegsdeutschland – die im Zug Fahrt aufnimmt: „Rattatá Rattatá. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Augen gehabt, mondäne Eulengesichter mit feuerrotem Querschlitz darin: Rattatá.“ Dieser Abend im Museum greift verschiedene Fäden auf: In der Lesung wird der Stoff greifbar, aus dem Schmidts seine Literatur gesponnen hat. Im Museum ist außerdem eine Ausstellung über Schmidts Leben und seine Kleidung zu besichtigen. Und im Bühnengespräch nach der Lesung wird sich Corinna Harfouch daran erinnern, was ihren Lebensweg mit den Stoffen und Textilien verbindet.

