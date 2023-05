Mozartfest

vor 32 Min.

Turbulenzen, Tempo und Träume gibt es bei "Freistil" zum Mozartfest

Plus Beim Mozartfest begeisterte das Doppelprojekt „Freistil“. Augsburgs Stars Sarah Christian und Maximilian Hornung mit „Friends“ boten Töne aus allen Richtungen.

Von Manfred Engelhardt Artikel anhören Shape

Er ist ein in das Mozartfest integriertes Ereignis, der Doppelabend „Freistil“. Geigerin Sarah Christian und Cellist Maximilian Hornung konfrontieren mit „Friends“ das Gesamtprogramm um Amadé mit Kontrasten. Sie haben das frisch-frech-virtuose Projekt heuer um eine Nuance weitergetrieben: Der erste Abend im Kleinen Goldenen forderte die musikalischen „Friends“ auf, eigene Lieblingsstücke einzubringen. Modernes, Schräg-Experimentelles war willkommen. Am zweiten Abend stand Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ im Mittelpunkt. Und so sorgte der „Freistil 2023“ für jede Menge Turbulenzen, Tempo und Träume.

Beide Programme leiteten Christian/Hornung mit Johannes Strake (2. Violine) und Jano Lisboa (Viola) ein. Vor den Lieblingsstücken erklang ein populärer Höhepunkt der Streichquartettliteratur, Dvoráks in den USA entstandenes „Amerikanisches Quartett“. Es spiegelt heimatliche Reminiszenzen wieder, vibriert voll slawischer Tanzlust und Sehnsuchtsmomenten. Man hörte eine hinreißende Balance aus klassischem Formenablauf und quasi improvisatorischer Gestik, die an die Reaktionsfähigkeit einer Combo denken lässt: Jubel für Folk plus Form. Dem Hauptteil des zweiten Abends mit Mahler ging das Streichquartett „Crisantemi“ voran, ein schwelgerisches kurzes Gelegenheitsstück des Bühnendramatikers Puccini.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen