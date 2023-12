John Garner finden: Es ist ihr bestes Album

Plus Auf ihrer vierten Scheibe schafft es die Augsburger Band, die Gesetze der Physik aufzuheben und sich gleichzeitig nach hinten und nach vorn zu bewegen.

Wer schon einmal ein Konzert der Augsburger Indie-Folker John Garner erlebt hat, sah eine eingespielte Einheit auf der Bühne. Auch beim Interview zum neuen Album vervollständigen Sängerin Lisa Seifert, Gitarrist Chris Sauer und Frontman Stefan Krause gegenseitig ihre Gedanken in gleichem blindem Verständnis wie beim Spielen der vielschichtigen Songs im Konzert. Bob Dylan wundert sich im Song „Brownsville Girl“, wie seltsam es sei, dass Menschen, die zusammen leiden, eine stärkere Beziehung haben wie die, die zufrieden sind. Die zwei Jahre seit dem letzten Album „Heartbeat“ waren eine große Herausforderung für eine Band wie John Garner, die vor allem davon lebt, auf Tour zu sein. „Wir haben unseren Schlagzeuger Nick Herrmann verloren, dazu gab es noch große Corona-Nachwehen“, sagt Seifert, und Krause ergänzt: „Im Winter 2021 sah die Pandemiesituation immer noch schlecht aus, aber wir wollten trotzdem ein neues Album machen, und zwar gemeinsam.“

Doch auch das ist nicht einfach, wenn „es jemanden wie mich gibt, der so ein großes Ego hat. Ich habe früher gerne alleine gearbeitet, aber ich habe festgestellt, dass es besser wird, wenn die anderen mitarbeiten. Das war aber nicht leicht, da gab es auch Streit“. Diesen wusste aber die selbst ernannte „Gefühlspolizistin“ der Band, Lisa Seifert, zu moderieren: „Man muss die Sprache des anderen lernen, denn der größte Vorteil und gleichzeitig Streitfaktor ist, dass wir alle so unterschiedlich sind“. Fünf völlig verschiedene Charaktere, völlig unterschiedliche Musiker. Die jeweiligen Extreme wären Multiinstrumentalist und klassisch ausgebildeter Komponist Felix Bönigk auf der einen Seite, Bauch- und Gefühlsmusiker Krause auf der anderen.