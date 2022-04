Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys lassen den Italo-Schlager kräftig triefen

Plus Reingehört: Die Augsburger Schnulz-Kapelle Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sagt mit ihrem neuen Album: „Mille Grazie“.

Die gut frisierte Schlagerkapelle Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sorgt auch über die Grenzen der Fuggerstadt hinaus für ordentlich Wirbel. Während der Musikexpress noch rätselt, wie die sechs Ragazzi es schaffen, den härtesten Schlagerkitsch cool klingen zu lassen, spielt die Band auf legendären Punkbühnen wie dem Berliner SO36 oder dem Hamburger Mojo Club vor ausverkauftem Haus. Kein Wunder, sind sie doch eine sichere Bank für ein leicht bis mittelschwer angetrunkenes Publikum, das Lust auf Tanzen und Mitgrölen hat.