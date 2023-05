Wenn nicht nur Mozart staunen macht

Aufschlussreiche Gegensätze bei den ersten Konzerten des Augsburger Mozartfests. Und doch, die Auftritte von Akamus und dem RSB unter Vladmir Jurowski waren, jedes auf seine Weise, gelungen.

Hoppla, jetzt komme ich! Wie anders mag man die Dreiklangsfanfare zu Beginn dieses ersten Auftritts als Sinfoniker heutigentags auch hören. Denn der da Sinfonisches komponiert hatte - und später noch Dutzende Meisterbeiträge zur Gattung liefern sollte - war ein Kind, gerade mal acht Jahre alt. Und doch im klingenden Ergebnis schon unverkennbar er selbst, Mozart: in der Themenfindung, dem Umgang mit den Instrumenten, dem Gefühl für den periodischen Bau ... Man staunt und genießt, und umso mehr, weil die Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) diesen Frischling ernst nimmt, das dreisätzige Werklein nicht einfach abliefert, sondern achtsam artikuliert und fein schattiert. In Summe ein köstlicher Auftakt zu einem Mozartfest, wie er beim diesjährigen Festival im Kleinen Goldenen Saal von den Berlinern zu hören war.

Der Achtjährige entwarf's, bei der Uraufführung aber war Mozart schon neun, man schrieb nun das Jahr 1765. Eine hübsche Programm- Idee, die Jahreszahl zum Anlass zu nehmen für einen Rundblick, was denn musikalisch noch alles zu hören war anno '65. Da wäre etwa ein Komponist, der in sinfonischen Belangen schon etwas weiter war als Jung-Mozart. Haydn legte damals seine Sinfonie Nr. 28 vor, auch dies ein Werk wie geschaffen für die auf Originalinstrumenten musizierende Akademie.

Das Musterbeispiel eines Konzertmeisters

Quicklebendig wie stets die Musizierhaltung des Originalinstrumenten-Ensembles, alles ist präzise formuliert, ein jeder der zwei Dutzend Instrumentalisten hat die Sinngestaltung des Ganzen im Blick, durchwegs fesselnd die Klangrede des Ensembles. Primarius Bernhard Forck ist einmal mehr das Musterbeispiel eines Konzertmeisters, der das Geschehen in Ohr und Blick behält und, wo es ihm geboten erscheint, mit der Geige am Kinn sich mal links, mal vornüber, dann wieder mit Vierteldrehung zurück unermüdlich Impulse gibt. Sodass auch der Haydn zum erfrischenden Vergnügen wurde.

1765 war Gluck dabei, seine Reformen weiter zu perfektionieren, in seiner Oper "Telemaco", aus der Christina Landshamer die Szene "Or' va, trionfa, ingrato ..." vortrug. Schon hier, zu den weiten Sprüngen, die die Sopranistin in der Rolle der liebesempörten Zauberin Circe zu bewältigen hatte, gab es auch "Flammen" jenseits der Fenster des Saals durch aufziehendes Gewitter. Und als schließlich im Hauptwerk des Abends, bei Telemanns großer Kantate "Ino", ebenfalls ein mythologisches Frauenherz singend sich Luft verschaffte, da schien es, als bedienten unsichtbare Bühnenwerker die Blitz- und Donnermaschinerie in einem Barocktheater.

Diesen "Dank" von Mozart nimmt man gerne an

In Telemanns Spätwerk, in dem der greise Komponist noch einmal seine ganze spätestbarocke Kunst bündelte, wechseln sich Rezitativisches und Arioses miteinander ab, pendelt die musikalische Temperatur zwischen Erregung und Innehalten. Christina Landshamers Sopran verfügt über die gebotene Beweglichkeit und Ausdrucksbandbreite für ein solches Tableau, das Timbre ist warm und jugendlich, nur in erklärter Höhenlage wird die Stimme ein wenig gläsern. Wunderbar jedoch die Zugabe, die kleine Konzertarie "Nehmt meinen Dank", womit dann wieder Mozart das Konzert beschloss: nun, 26-jährig, als hinreißender Meister der Tonkunst.

Mozart auch zu Beginn des zweiten Festivalabends, doch wie anders! Bietet die Akademie für Alte Musik ganze fünf erste Violinen auf, sind es beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin nicht weniger als zwölf. Ein ausgewachsener sinfonischer Apparat, mit dem das Gastorchester unter Vladimir Jurowski im Kongress am Park Mozarts "Don Giovanni"-Ouvertüre in Szene setzte. Ein "Don Giovanni" à la 19. (und lange Zeit auch 20.) Jahrhundert, so schien es. Doch Jurowski lässt die Streicher kurz und trocken ansetzen, das Tutti kommt nicht zu dick aufgetragen, die Holzbläser haben hinreichend Raum, um markant hervorzutreten.

Ivan Karizna war Solist in Schostakowitschs 2. Cellokonzert. Am Pult der Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin Vladmir Jurowski. Foto: Fabian Schreyer

Danach ein harter Schnitt mit Schostakowitschs 2. Cellokonzert, eine völlig andere Klangwelt. Dass da eine Aufführung von größter Intensität sich entfaltete, ging primär auf den Solisten Ivan Karizna zurück. Der junge Weißrusse beherrscht sein Instrument nicht nur vollkommen, beinahe mehr noch beeindruckt die intellektuelle Durchdringung des Celloparts, den Karizna zur zwingenden solistischen Linie formt. Das tut er gänzlich uneitel, denn für die "Show" sorgt schon, was Finger und Hände auf dem Griffbrett zu vollführen haben: Akkordspiel, Glissandi, Flageoletts, Pizzicati, als wär' das Cello eine Gitarre ... Eine eindrucksvolle Leistung, gekrönt noch durch die Zugabe einer "Lamentatio" von Giovanni Sollima, die den Solisten nicht nur instrumental, sondern zugleich auch als Sänger fordert.

Ein Grandseigneur und Hexenmeister

Doch auch Vladimir Jurowski hat nicht wenig Anteil daran, dass das Schostakowitsch-Konzert so eindrucksvoll gelingt, hält er sein Orchester doch stets unter Zug, gerade auch in ruhigen Momenten. Seit 2017 ist Jurowski Chefdirigent des traditionsreichen Berliner (und Ex-DDR-Funk-) Orchesters, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Jurowski pflegt den großen sinfonischen Orchesterklang auch dort, wo andere Klangkörper und ihre Dirigenten schon Fühler in Richtung historische Musizierpraxis ausstrecken, also auch bei der Frühromantik, bei Schubert. Und doch, wie er das macht, das verrät nicht nur das dramaturgische Geschick des erfahrenen Operndirigenten (Jurowski ist auch GMD der Bayerischen Staatsoper), sondern führt im Falle der in Augsburg aufgeführten Schubertschen großen C-Dur-Sinfonie auch zu mitreißendem Ergebnis.

Auch wenn die Punktierungen im Allegro des ersten Satzes ein wenig flach modelliert sind, entfaltet der Satz doch genügend rhythmischen Vortrieb. Und Jurowski dreht mit jedem weiteren Satz die Spannungsschraube noch einmal weiter, schlägt damit einen großen Bogen über das einstündige Werk mit seinen "himmlischen Längen". Der Finalsatz wird zum regelrechten Riesen-Kehraus, berauschend rasch und straff in der Anlage - Jurowski, am Pult eine Mischung aus Grandseigneur und Hexenmeister, lässt es knallen, und sein Orchester folgt mit heller Lust. Jubel, Bravos am Ende von einem Publikum, das merklich seine Freude daran hatte, eines der höchst seltenen Gastorchester in Augsburg erleben zu können.