Wie ein Augsburger mit barbarischem Eifer gegen "volksfremde" Literatur kämpfte

Plus Der Augsburger Richard Euringer scheiterte in den 1920er Jahren als Theaterautor, später feierten ihn die Nazis und machten ihn in Essen zum Bibliotheksdirektor.

Von Jürgen Hillesheim

Augsburger Gegenwelten: der Stückeschreiber und der Bücherverbrenner. Zwei Autoren wollten in der Weimarer Republik hinauf, sich als Dichter etablieren, mit unterschiedlichem Erfolg und – im Falle des einen – fatalen Folgen. Der eine ist Bertolt Brecht, der andere Richard Euringer, geboren am 4. April 1891.

Unterschiede von Beginn an, obwohl sich beider Leben an neuralgischen Punkten berührten. Brecht wurde in einem bescheidenen Handwerkerhaus in der Augsburger Altstadt geboren und protestantisch getauft, Euringer, zeit seines Lebens streng katholisch, entstammte einer feinen Bankiersfamilie und verbrachte seine Kindheit in der Maximilian- und Hallstraße. Er besuchte das Gymnasium bei St. Stephan, wie Brecht schrieb er erste literarische Texte für Augsburger Zeitungen.

