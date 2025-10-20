Quo vadis, Punkrock? Die Band Plan B wird 20 Jahre alt und legt neue Songs vor, die Zuversicht spenden

Quo vadis, Punkrock? Die Krisen des Planeten Erde wiegen schwerer als dessen gesamte Biomasse, entscheidende Positionen werden von zweifelhaften Milliardären eingenommen – eigentlich ideale Voraussetzungen für eine musikalische Szene, die denen da oben gerne in Form kurzer Hochgeschwindigkeitssongs den Mittelfinger vor die Nase hält. „Ich sah die Jahre seit 2020 schon ein Stück weit als Identitätskrise im Punkrock“, sagt Max Bradley von der Augsburger Band Plan B. „Wenn man zurückschaut, schimpft Punkrock ja gerne über Staat, Regierung und Polizei, aber als ich dann Texte für die neue Platte geschrieben habe, fragte ich mich manchmal, ob das jetzt wirklich von einem Punkrocker oder doch schon von einem Querdenker ist. Deswegen sind viele Texte schnell wieder im Papierkorb verschwunden. Außerdem brauchst du etwas Positives bei dem ganzen Mist, der gerade unterwegs ist“.

Der Sound von Plan B erinnert an frühe Phasen der Toten Hosen

In dieser Zeit, erzählt der Bassist Max Bradley weiter, seien die Stücke für das neue Album der Punkrocker Plan B entstanden, und diese Platte sollte sich absetzen vom düsteren Vorgänger „Konfrontation“ aus dem letzten Jahr, in dem man beim Wort „Corona“ noch ausschließlich an schales Bier aus Mexiko dachte. „Hoffnung, Haltung, Heiserkeit“, so der Titel, und laut Drummer Christian Endt habe sich die Band auch vorgenommen, eine optimistische Platte zu machen. „Der Song ‚Räuberleiter‘ handelt von diesen ganzen Bedrohungen, nun aber über den Gedanken des gemeinsamen Dagegenhaltens und der gegenseitigen Hilfe.“ Gegossen in den Sound in der Tradition der Toten Hosen, als sie zwar schon Stadien füllten, aber eben noch nicht auf CDU-Wahlpartys als Soundtrack zum Deutschlandfähnchen-Schwenken herhalten mussten. Eingängiges Midtempo, melodische Reibeisenstimme, großer Refrain – ein Song, der sich deutlich besser dazu eignet, mit in die Luft gereckten Armen vor einer Bühne mitzusingen, als sich im Moshpit auf die Nase zu hauen.

„Anti“ ist kein Nihilismus, sondern nur eine Absage an alles, „was uns die Zukunft nimmt“, und selbst in der ernsthaften Warnung „Wichtig!“, sich durch die Wahl von Verfassungsfeinden nicht selbst ins Fleisch zu schneiden, wird augenzwinkernd das Wort „Gnocchi“ falsch ausgesprochen. Der Kapitalismus bekommt natürlich trotzdem sein verdientes Fett ab und für einen Hauch „No Future“ sorgt der abschließende Sprint „Welt am Ende“ auch noch. Der nach außen wirkende Teil wäre damit also abgefrühstückt, die innenpolitische Notwendigkeit einer neuen Platte erklärt Gitarrist Marko Steiniger: „Wir werden 20 Jahre alt, da muss einfach ne neue Platte ins Regal.“

„Wir machen Krach“, sagen die Augsburger Punker von Plan B

Und Steiniger spielt eine nicht unbedeutende Rolle, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Kurz nach der Gründung der Band wurde er fester Bestandteil von Plan B, denn „nach der ersten Probe zu dritt haben wir gemerkt: Das ist die Konstellation, mit der es funktioniert, und das hat sich seitdem nicht mehr geändert“. Die bereits erwähnten Hosen sowie Die Ärzte machten den dreien klar, wohin die Reise gehen soll, „und wir versuchten es dann, im Rahmen unserer Möglichkeiten umzusetzen“. Und dass sie „weder Instrumente noch Talent noch Fähigkeiten hatten“, war laut Bradley kein Problem, „Marko und ich waren in der Band, bevor wir überhaupt spielen konnten. Dieses Ding, dass du eine Band hast und dich ausdrücken kannst, ist im Punk zu Hause, und wenn die anderen das können, können wir das auch“. Also gab es im Hause Endt jeden Dienstag Bandprobe, allerdings nur bis 20 Uhr, denn danach wollten die Eltern ungestört Tagesschau gucken, ein bisschen bundesrepublikanische Ordnung muss auch in einem Haus sein, aus dem heraus drei junge Punks die Welt erobern wollten.

„Der Antrieb war immer, dass der nächste Song, das nächste Konzert der Durchbruch wird. Das sehen wir heute natürlich ein wenig differenzierter“, sagt Steiniger, und auch wenn Plan B nie Headliner bei Rock am Ring wurden, für eine Handvoll Alben und rauschende Konzerte in der ganzen Republik reichte es allemal. Gemeinsam im Skoda Yeti in die badische Provinz und dann von Duisburg völlig übermüdet ins ausverkaufte Münchner Feierwerk. „Die Basis der Band ist einfach eine sehr enge Freundschaft. Manche gehen zusammen angeln oder auf den Golfplatz, wir gehen halt in den Proberaum und machen Krach.“ Und das trotz Familie, Jobs und unterschiedlichen Wohnorten. Den Zustand der Welt kann man eben am besten mit Freundschaften und Punkrocksongs ertragen. Also, quo vadis, Punkrock? Er geht immer noch dahin, wo es wehtut. Und hat dabei aber ein ganz neues, freundliches Gesicht.