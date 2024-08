Orchester-Gala in Friedberg: Dunkle Landschaften, heroisches Drängen

Nach einem „rauschhaften Bruckner“ (so ein Ohrenzeuge) in St. Jakob zum Auftakt des Friedberger Musiksommers wechselte das Norrköpings Symfoniorkester von der Aura des Kirchenraums in die Rothenberghalle. Und siehe da – Dirigent Karl-Heinz Steffens führte das renommierte schwedische Orchester auch in diesem eher nüchternen Ambiente zu farbig austarierten Klangblüten. Der Zauber stellte sich ein, die Turngeräte waren quasi nicht mehr vorhanden. Das Programm mit Edvard Grieg und Ludwig van Beethoven forderte alle Facetten des Orchesterspiels.

