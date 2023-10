Porträt

18:09 Uhr

Cecilia Ribbeck alias Ceci: Eine junge Musikerin findet in Augsburg ihr Glück

Plus Sie ist von Köln nach Augsburg gezogen, um ihren Sound zu entfalten: Ceci schwimmt sich frei im Haifischbecken der Musikindustrie – mit elektronisch-magischen Klängen.

Von Sebastian Kraus

Dass es Künstlerinnen und Künstler aus kleineren Städten in verheißungsvolle Metropolen wie Berlin oder Hamburg zieht, ist nichts Neues. Sängerin, Songwriterin und Produzentin Cecilia Ribbeck ging genau den anderen Weg – aus der Szenestadt Köln ins beschauliche Augsburg. Solche Pfade sind manchmal verschlungen, ihren Pfad säumten unter anderem Billy Joel, Nick Herrmann und ein paar halbseidene Berliner Produzenten. Aber der Reihe nach.

Cecilia Ribbeck lernte in Berlin die Schattenseiten der Musik kennen

Musik war schon früh in ihrem Leben, "mein Vater spielte Klavier, und ich dachte als Kind, er wäre Billy Joel, weil er immer seine Songs gespielt hatte. In der Schulzeit habe ich dann viel an der Gitarre geklimpert und meine ersten Songs geschrieben", erzählt sie, untermalt vom Fauchen der Kaffeemaschine im Yard Coffee. Mit 14 Jahren veröffentlicht sie ihren ersten Track unter dem Namen Celi, wenige Jahre später kollaboriert sie mit einem DJ und hört sich zum ersten Mal im Radio. Ein Vertrag mit einer Plattenfirma, Airplay, professionelle Hauptstadtstudios: Die vielversprechende Welt der Musikindustrie öffnete ihr die Türen und zeigte gleichzeitig ihre dunklen Seiten.

