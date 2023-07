Madelaine Schwer ist 17 und sich sicher: "Ich gehöre auf die Bühne"

Die 17-jährige Augsburgerin singt sich bei "Jugend musiziert" zur Höchstpunktzahl. Jetzt geht es an die Musikhochschule nach Frankfurt. Und dann vielleicht auf die große Bühne?

"Bevor ich zu reden angefangen habe, habe ich als kleines Kind schon Melodien gesummt", sagt Madelaine Schwer und lacht. "Zumindest erzählt mir das meine Mutter". Inzwischen ist Madelaine 17 Jahre alt, und noch immer dreht sich bei ihr alles ums Singen. Vor wenigen Wochen hat die Augsburger Schülerin den bundesweiten Wettbewerb "Jugend musiziert" gewonnen. 25 Punkte hat sie mit ihrem Auftritt in Zwickau abgeräumt, Höchstpunktzahl.

Unter anderem mit den Liedern "Die Nacht" von Richard Strauss, dem Volkslied "Die Gedanken sind frei" sowie mit dem zeitgenössischen "Un~now" von Vera Ivanova hat sie die Jury auf ganzer Linie überzeugt und nebenbei noch diverse Sonderpreise eingeheimst. Etwa für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stücks sowie für die beste Interpretation eines Werks einer Komponistin. Ein Glückwunschanruf nach dem anderen sei eingetroffen, erinnert sich Madelaine. Dass ihr Auftritt überzeugend war, das wusste sie zwar schon kurz danach, "denn ich war gut vorbereitet und hatte viel geübt". Aber dass es gar so gut laufen sollte – damit habe sie nicht gerechnet.

Sängerin aus Augsburg gewinnt bei "Jugend musiziert" 2023

Die Schülerin singt Sopran, die höchste Stimmlage. Und sie singt vorwiegend Klassik, auch Zeitgenössisches. Aber das war nicht immer so. In der sechsten Klasse trällerte sie am allerliebsten Popsongs. Ihre damaligen Idole: Stars wie Taylor Swift oder Ariana Grande. "Mit zwölf Jahren habe ich sogar ganze Konzerte nachgestellt", entsinnt sich das Gesangstalent. "Da wusste ich: Ich gehöre auf die Bühne."

Dass Musik für die 17-Jährige mehr ist als ein Hobby, eine Leidenschaft und bald vielleicht schon ihr Beruf, ist ihr im Gespräch deutlich anzumerken. Zu einem Schlüsselmoment für sie wurde ein Schulkonzert am Gymnasium St. Stephan in der neunten Klasse. "Secret Lovesong" von der britischen Girlgroup Little Mix hatte sich die junge Sängerin ausgesucht. Das Gefühl, auf der Bühne zu stehen – "fantastisch". Sie gerät ins Schwärmen, immer wenn sie von ihren Auftritten spricht.

Musiklehrerin Dobrochna Payer habe ihr Talent sofort erkannt. Und sie war es auch, die Madelaine vorschlug, eine neue Richtung einzuschlagen. Vom Pop zur Klassik. Seitdem hat die Schülerin bei Payer regelmäßig Gesangsunterricht, während Corona einmal, inzwischen zweimal pro Woche.

Neben der Gesangslehrerin sei ihre Mutter Monica die wichtigste Stütze, erzählt Madelaine. "Sie stand mir von klein auf immer zur Seite, hat die Kurse bezahlt und mich zu sämtlichen Auftritten gefahren." Das hat sich ausgezahlt.

"Warum sollte man nicht träumen dürfen?"

Auf Anhieb hat die Sängerin nun einen Platz an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst bekommen. Auch eine Wohnung ist schon organisiert. Ab Oktober wird Madelaine bei Prof. Thomas Heyer Gesang studieren. Der richtige Schritt, daran zweifelt sie in keiner Sekunde – auch wenn der eigentliche Plan einmal war, Jura zu studieren.

Madelaine Schwer, 17, aus Augsburg hat bei "Jugend musiziert" 2023 gewonnen und 25 Punkte abgeräumt. Das Bild zeigt die junge Augsburger Sängerin in Verona. Foto: Schwer

Vom Gegenteil überzeugt wurde sie im November 2022. Mit Begeisterung erzählt sie von den damaligen Cäcilienkonzerten des Gymnasiums bei St. Stephan. "Klick" habe es da gemacht. Die Arie "Una voce poco fa" aus Rossinis "Barbier von Sevilla", danach prasselnder Applaus. "Ich bin von der Bühne gegangen und musste erst einmal vor Freude weinen", sagt Madelaine. Spätestens da habe sie gemerkt: "Das ist das, was ich liebe. Ich lebe für die Bühne." Jura war passé.

Die weiteren Karrierepläne? Manch einer würde wohl behaupten, das sei zu hoch gegriffen, sagt die 17-Jährige. Die Bühnen, auf denen sie irgendwann auftreten möchte, sind die ganz großen: die Met Opera in New York oder die Wiener Staatsoper zum Beispiel. "Aber warum sollte man nicht träumen dürfen?"

